Meghan y el príncipe Harry estarían cerca del divorcio

sábado 01 de julio de 2023 | 6:00hs.

Meghan Markle y el príncipe Harry se encontrarían en una situación complicada respecto al matrimonio. Los conflictos que se generaron a partir de sus declaraciones habrían empeorado la relación con el Palacio de Buckingham y entre la pareja misma. La relación de los duques de Sussex se vio trunca desde un principio, ya que la consolidación del matrimonio estuvo acompañada de la renuncia del príncipe a sus tareas reales en la corona. Ambos se alejaron de los escándalos monárquicos para instalarse en California, pero todo se desató nuevamente cuando estrenaron su serie de Netflix.



En la actualidad, levantó sospechas que los duques no celebraron su quinto aniversario y que la ex actriz le esquivó un beso cuando fueron enfocado por la ‘cam kiss’ en un partido de basquetbol. Además, los juicios que Harry enfrenta en Inglaterra podría costarle toda su fortuna y perder su matrimonio.



Por el momento no salieron a hablar ni a desmentir rumores.