Nuevo llamado en estudio por cupos sin cubrir

jueves 29 de junio de 2023 | 6:05hs.

Se realizó ayer por la mañana en las instalaciones de la Universidad Católica de Misiones (Ucami), el examen para acceder a las Residencias Médicas de la Salud 2023 en los hospitales de Misiones. La convocatoria se lanzó el 2 de mayo pasado y contempló 200 cargos a ser ocupados a partir de septiembre de este año.

Del total de vacantes, hubo 198 aspirantes de los cuales se presentó el 95% a rendir la evaluación. Luego de la instancia eliminatoria se realiza una entrevista personal con cada postulante y los jefes de servicio, para elaborar un ranking de ingreso.

El subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, Rodolfo Fernández Sosa, esbozó la posibilidad de reabrir la convocatoria de residencias el mes entrante teniendo en cuenta que quedarán especialidades sin cubrir.

“Estamos evaluando esa posibilidad de llamar a inscripción en julio para cubrir las vacantes dado que tenemos 140 cupos para médicos y se inscribieron 64”, dijo en diálogo con El Territorio.

La idea es volver a lanzar una instancia de inscripción “para todas las especialidades médicas que queden vacantes”, insistió el funcionario.

Durante la residencia el médico se integra a un equipo compuesto por integrantes del servicio que está conformado por el jefe de servicio, el instructor de residentes, está el jefe de residentes y lo que realiza es un programa de formación académica. Asimismo, en este momento hay 360 residentes realizando su formación en los distintos hospitales de la provincia.

Se vislumbran datos respecto de cuántos egresados universitarios en el país pretenden continuar con una capacitación de posgrado en las distintas especialidades médicas. “En función de esa información, también se ve qué especialidades eligen más los profesionales, en qué lugares del país hay mayor concentración de médicos y dónde están faltando”, señaló, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“No es solamente Medicina, entran Enfermería, Kinesiología, Licenciatura en Obstetricia, entre otras carreras relacionadas a la salud”, aclaró.

A su vez, indicó que se previeron 200 cargos para que los egresados sean incorporados a las residencias del sistema público de salud. Sin embargo, observó que “van a quedar muchos cargos vacantes”. Las residencias médicas duran de tres a cuatro años según la especialidad y la Provincia garantiza 250.000 pesos de sueldo, obra social y aporte jubilatorio.

Realidad que persiste

Como viene siendo una constante en todo el país -y la provincia no está exenta-, hubo varios cargos sin cubrir en especialidades críticas para el sistema sanitario, en la convocatoria a residencias que cerró el 24 de mayo pasado. Este año la Terapia Intensiva de Adultos, Emergentología y la Licenciatura en Obstetricia no tuvieron inscriptos. Es decir, no hubo profesionales de la salud interesados en especializarse en esas ramas de la medicina en ningún centro de salud misionero. Es la segunda vez consecutiva que no hay profesionales interesados en formarse como terapistas.

Otras residencias médicas que tuvieron inscriptos pero no cubrieron los cupos disponibles fueron Clínica Médica, Tocoginecología y Pediatría.

A su vez, las más convocantes fueron Anestesiología, Cirugía General, Diagnóstico por Imágenes y Cardiología Clínica. En las que también hubo alto número de inscriptos son Enfermería en Cuidados Críticos, Perinatológica y Pediátrica. Otros que superaron en interesados el número ofrecido fueron los psicólogos para las residencias de Salud Mental.

Fernández Sosa analizó distintos factores que influyen en la disminución de inscriptos a la convocatoria para residencias médicas.

“Corrientes adelantó su examen dos meses, entonces a nivel regional eso disminuye la cantidad de egresados que concursan en este sistema. Otro punto es que la pandemia demoró o retrasó las posibilidades de egreso en el Nordeste argentino, y la otra situación importante es la socioeconómica, en general las universidades son privadas y mucha gente no ha podido llegar a cubrir las cuotas, retrasando las posibilidades de estudio”, dijo.



Jornada de Artritis Reumatoidea

Mañana se desarrollará la jornada de Artritis Reumatoidea NEA en el salón de la Cámara de Diputados de la provincia, organizada por la Asociación de Pacientes de Enfermedades con Artritis Reumatoidea del Nordeste Argentino.

El evento está previsto a comenzar a las 9 y tiene como objetivo dar a conocer las enfermedades reumáticas y remarcar la importancia de la detección y el tratamiento temprano. Por este motivo, distintos profesionales de la salud disertarán sobre el tema, contando con la presencia de pacientes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Formosa.

“Es importante que se promocionen las enfermedades reumáticas en general y, en particular, de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria y crónica. Si no tiene un adecuado tratamiento, lleva a alteraciones funcionales de las articulaciones, deformación de las articulaciones y probables compromisos con afectación del pulmón o de los ojos, que traen secuelas de por vida”, explicó el subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Rodolfo Fernández Sosa.