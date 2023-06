Pelado “say no more”: aseguran que Charly se encuentra bien

jueves 29 de junio de 2023 | 6:00hs.

La noticia de que Charly García se encontraba mal de salud se hizo viral y preocupó a todos.

Luego del cimbronazo inicial, ayer del entorno afectivo del astro del rock nacional salieron a desmentir estas versiones y apuntaron contra el periodista Esteban Trebucq, conocido como El Pelado, y que desde su paso por Crónica TV a su presente en A24 realiza un periodismo con altas dosis de sensacionalismo.

En su ciclo “La cruel verdad”, el Pelado tiró la bomba de que “Charly no camina ni habla”. “Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días (su estado) es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace”, dijo Trebucq.

Rosario Ortega, hija de Palito, sostuvo que “Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambió en estos días. Armó un revuelo sólo por querer decir algo El Pelado de A24...”, criticó.

En tanto, María Rosa Yorio, exmujer del músico y madre de su hijo Miguel, escribió en Facebook: “Charly está bien. No es es lo mismo que Maradona. Respétenlo a él y a la gente que lo cuida y ama”.

Su familia admitió que Charly tiene problemas de movilidad y se desplaza en silla de ruedas, pero que continúa haciendo música y nada cambio en su salud.