Advierten sobre los mecanismos más comunes utilizados en las ciberestafas

miércoles 28 de junio de 2023 | 12:59hs.

Las estafas cibernéticas se vuelven más comunes con el pasar de los días, en las últimas horas resonó un hecho en el cual un hombre que ofertaba una computadora portátil fue víctima de una estafa y perdió casi dos millones de pesos. En ese sentido, desde cibercrimen de la policía dieron a conocer algunos tipos de estafas para que las personas estén atentas a no caer en una ellas.

“Se volvió algo cotidiano las ventas de productos de cosas que no usamos más, una bicicleta, una computadora y el delincuente está al acecho buscando justamente de qué valerse para cometer su acto delictivo”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, la Comisario mayor Sandra Ozuna.

En ese sentido, la comisario explicó que el delincuente siempre busca ofertar y valerse de haber cometido un error para comenzar con el crimen. “Estoy ofertando algún producto por 60 mil pesos y la persona que me va a comprar, me dice ‘por favor pásame tu CBU te voy a transferir el dinero y pasó a buscar más tarde o mañana a buscar porque ahora no puedo, estoy trabajando’; es infinita la cantidad de engaño que utiliza el delincuente”, indicó y añadió “a partir de eso el vendedor que está actuando de buena fe, le da su CBU y a los pocos minutos aparece la persona diciéndole, ‘Mirá, me equivoqué, te mande un cero de más, por favor te pido que me devuelvas, que me transfieras mi dinero porque voy a perder el trabajo entre otras cosas’; es tan bueno el acting que hace el delincuente que el vendedor, o sea la víctima no quiere tener problemas, quedarse con algo ajeno, entonces dice ‘no te preocupes yo te devuelvo el dinero’. Y así transfiere un dinero que nunca se percata que haya ingresado realmente a su cuenta o en el caso de que haya ingresado ese dinero a la cuenta, generalmente no chequean en carácter de que ingresó ese dinero que generalmente son productos de préstamos que nos sacan a nosotros mismos, entonces nos sacan un préstamo y después eso es lo que nosotros transferimos”.

Para tratar de no caer en estas estafas Ozuna recomendó ser “criteriosos” a la hora de hacer algún tipo de negocios. “Puede suceder dos cosas que chequeemos y no esté el dinero, no impacto o puede suceder que sí este aumentada la suma que teníamos en nuestra cuenta pero en ese caso lo que tenemos que hacer es mirar de qué productos ingresó ese dinero a mi cuenta, tengan presente que cuando es una operatoria de préstamo en el Home Banking o billeteras virtuales inclusive, las entidades bancarias marcan o señalizan que es operatoria de préstamo”, contó.

Además recalcó en ser “precavidos” y chequear de donde viene la operación de ingreso de dinero sin dejarse guiar “por el apuro” que intenta generar el ciberdelincuente, quien con el afán de lograr su cometido “va a llorar y pedir a gritos” que por favor le devuelvan ese dinero.

“Le va a llamar un gerente de Mercado Libre, de una entidad bancaria para decirles que está sucediendo algo y es todo un mecanismo parte del engaño”, señaló.

Por último señaló que siempre hay que desconfiar de las personas que quieren comprar el producto, transferir el dinero y luego pasarlos a buscar.

“Una llamada de alerta para un vendedor que está ofertando algún producto es el del pago anticipado y luego pasar a buscar. Todos somos conscientes de nuestra economía, la gran mayoría de la gente quiere ver el producto, le pide fotos y ver el estado del producto. Es como comprar algo a ciegas, entonces eso debería ser un llamado alerta para el vendedor. Hay pequeños tips de alertas que nos tendrían que indicar que algo por ahí no está del todo bien. También tener en cuenta de dónde llega el número, de la lejanía de comprador y la forma en que quiera ser el negocio”, cerró.