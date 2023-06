El año pasado, 20 muertes más por la diabetes

miércoles 28 de junio de 2023 | 6:05hs.

Por Griselda Acuña y Marisela Rotela

interior@elterritorio.com.ar

La diabetes es una de las enfermedades que más avanza: afectará a 1.300 millones de personas en 2050, el doble que en la actualidad, se indica en una serie de artículos publicados en la revista médica británica The Lancet.

El escenario nacional y local no está lejos de las proyecciones internacionales a juzgar por los datos oficiales. El aumento de la diabetes es un punto que se destaca en el Boletín de Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de 2022 publicado por el Ministerio de Salud de Misiones, al momento de comparar las estadísticas entre 2008 y 2022 contemplando las seis primeras causas en ambos períodos.

Por segundo año consecutivo, la diabetes mellitus se mantiene como sexta causa de muerte en la provincia, registrando un leve incremento.

En 2022, 542 misioneros murieron a raíz de esta enfermedad mientras que en 2021 los decesos fueron 522. Si bien la diferencia no representa un gran salto porcentual reaviva la alerta en la comunidad médica y científica.

“Realmente es muy preocupante, siempre digo que es la gran pandemia de este siglo; el aumento de la prevalencia del exceso de peso, obesidad y sobrepeso que impacta en todas las enfermedades crónicas así como la diabetes”, aseveró en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Elizabeth Méndez, jefa del Programa Provincial de Diabetes.

“Hoy por hoy hay más de 537 millones de pacientes con la enfermedad y se estima que en los próximos años va a subir un 30 o un 40 por ciento, pero eso también viene acompañado de la prevalencia de hipertensión, de todas las enfermedades cardiovasculares, oncológicas y respiratorias”, apuntó la especialista.

“Sabemos que por nuestra idiosincrasia y costumbres, nuestra alimentación básica tiene mucha cantidad de hidratos, de grasa y también de sal, entonces todo esto tiene un impacto. Misiones sigue a la media nacional, tenemos más del 13% de diabetes”, señaló al tiempo que agregó “las sociedades científicas de Cardiología y Nefrología se han reunido porque el 60 % de los pacientes con diabetes tipo 2 tiene exceso de peso y cuatro de cada diez pacientes tienen enfermedad cardiovascular y renal por la alimentación y el mal control metabólico”, destacó.

Las cifras de la enfermedad

Las seis enfermedades que provocan los fallecimientos en la población: el sistema circulatorio lidera las causas de mortalidad en la provincia, mientras que en segundo lugar están las enfermedades respiratorias y en tercer lugar, los tumores; el cuarto lugar es por enfermedades infecciosas o parasitarias siendo el Covid-19 responsable de la mayoría de los decesos; la mortalidad por causas externas ocupa el quinto lugar y el sexto lugar es de la diabetes mellitus.

“En el caso de la diabetes mellitus, a partir de 2013-2014 comenzó a posicionarse como quinta causa de muerte, casi en superposición con las enfermedades infecciosas y parasitarias.

A partir del 2015 quedó claramente como quinta causa, y comenzó a mostrar un progresivo ascenso; así, en 2015 implicó 303 muertes, en 2016 alcanzó el pico más alto de este recuento con 359 muertes totales, en 2017 hubo un leve descenso a 333 muertes totales, en 2018 causó 346 muertes, en 2019 causó 397 muertes, en 2020 fue responsable de 484 defunciones, afectando tanto a hombres como a mujeres”, detalla el boletín provincial.

“Para 2021 el valor que se registró para el indicador fue de 522 muertes, quedando como sexta causa en razón de la variación causada por el grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias por las muertes de Covid-19. Para este nuevo informe, que corresponde a las muertes ocurridas durante 2022, la situación se repite, manteniéndose como sexta causa, registrando en total 542 muertes”, reza el informe.

La profesional en ese sentido, resaltó que es de suma importancia destinar recursos para la prevención y para evitar las complicaciones.

“También es la primera causa de hemodiálisis, se amputan cada 20 o 30 segundos una pierna, realmente las complicaciones de esta enfermedad y la patología cardiovascular es tan importante que es un desafío de todos a que podamos hacer prevención en esto que es el factor común que son los cambios de hábito de vida”, indicó.



El azúcar no es el único enemigo

La diabetóloga Elizabeth Méndez detalló que con un simple control de glucosa en la sangre ya se puede tener el diagnóstico o cuando hay factores de riesgo se pide la curva de tolerancia “que nos posibilita diagnosticar no sólo diabetes, sino esas situaciones intermedias de glucemia o glucosa en ayunas alteradas, donde nosotros podemos intervenir farmacológicamente más allá de estilos de hábito de vida y actividad física e ir a la normalidad con un control y un seguimiento siempre”.

“Explicamos que no sólo lo dulce contiene azúcar, sino hidratos de carbono, lactosa, todas las harinas, papa batata, choclo, mandioca que son muy ricas en hidratos pero no es que no podamos comer, no tiene que ser una alimentación restrictiva, sino una alimentación saludable, equilibrada, controlada, tiene que tener mucha fibra, agua, proteínas y grasas buenas”, aclaró. Sobre las enfermedades cardiovasculares, la médica dijo que la diabetes afecta e inflama arterias y a través de esto produce esas complicaciones crónicas como retinopatía, nefropatía, la polineuropatía y cuando afecta a las arterias más grandes impactan justamente en lo que son los infartos y ACV.

“Si uno tiene sobrepeso y la obesidad por más que uno coma sano se tiene que hacer el control y actividad física porque el objetivo tiene que ser que tengamos el peso más normal posible pero hay que buscar el plan de alimentación para cada persona priorizando que se tiene que hacer una vida activa, acorde a las posibilidades que nos da una calidad de vida, dormir bien y descansar porque si dormimos menos de 6 horas tenemos más posibilidades de adquirir enfermedades crónicas”, concluyó.