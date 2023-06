Tini lloró en un concierto y habló de sus ataques de pánico

miércoles 28 de junio de 2023 | 6:00hs.

Tini Stoessel (26) brindó un show en España en el marco de una gira internacional y entre lágrimas confesó a sus fanáticos que sufre ataques de pánico.

“Gracias a ustedes”, dijo en medio del llanto incontenible. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, contó la estrella pop sobre los ataques de pánico que está sufriendo.

“Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias”.

Días antes del show, Tini dijo al medio español El País: “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”.

Rodrigo de Paul, su novio, le brindó apoyo en redes: “Estoy muy orgulloso de vos, de quién sos y de tu fuerza. Te merecés todo lo bueno. Te amo”.