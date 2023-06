Autorizan suba del boleto a Garupá y Candelaria

martes 27 de junio de 2023 | 6:05hs.

Con sendos decretos los intendentes de Luis Ripoll y Carlos Flores anunciaron subas en los pasajes para venir a Posadas, desde Garupá y Candelaria, respectivamente. Desde Empresarios Unidos del Transporte Automoto (Euta) no confirmaron cuándo eso sucederá y esperan la audiencia de este jueves en Posadas.

En la capital provincial se espera que ese día, en el Centro de Convenciones, se lleve adelante la audiencia pública para establecer los nuevos valores.

Ayer en el Boletín Oficial se publicó el decreto 022/2023 que lleva la firma del intendente Garupá, Luis Ripoll, que autoriza una suba del valor del boleto de transporte público de pasajeros en el municipio.

Mientras que en Candelaria, con la firma de Carlos Flores, se publicó la resolución 14/2023 que autoriza el aumento para esa localidad.

Las dos resoluciones tienen fecha de jueves 22 de junio, pero fue publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia. Pese a estar en vigencia ayer no se registraron aumentos y los nuevos precios actualizarán desde hoy.

Pese a las ordenanzas de los dos municipios, desde los Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), que agrupa a las empresas del área metropolitana, no confirmaron cuándo se pondrán en vigencia los aumentos. “Por el momento no está ordenado aún poder concedente ningún aumento”, explicaron en charla con El Territorio.

De acuerdo al Decreto de Readecuación de Tarifa del Transporte Público en el Municipio de Garupá, a partir del decreto presentado cuando entre en vigencia en vigencia el pasaje de Posadas a Garupá, pasará de $65 a $97,50 con Sube, y de $90 a $135 pesos sin el plástico. Corresponde a valores dentro de la localidad.

Mientras que de Candelaria a Posadas, costará $114 con Sube -el valor actual es $76- y sin Sube con $150 -hoy vale $100-.

Oberá

En el comienzo de la semana, se conoció que el Ejecutivo municipal, envió al Concejo Deliberante un proyecto para que se evalúe el aumento en el boleto del transporte urbano en Oberá. Pero el malestar es total de los usuarios, porque la empresa no cumple con los servicios y no hay una exigencia por parte de la Municipalidad.

La concejal Mara Frontini, dio a conocer a través de sus redes sociales, el pedido del ejecutivo en el cual “solicita al Concejo Deliberante evalúe la actual tarifa comercial del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Oberá”.

Además, agregó, a favor de los usuarios: “Los reclamos de los usuarios del sistema de transporte urbano son innumerables dentro de los cuales figuran que: no se respetan los horarios, no se cumple con los recorridos habituales, existen reducción de refuerzos, etc. Esta situación ocurre en todos los barrios, siendo los más afectados el 180 viviendas y Copisa. Asimismo, las líneas Villa Barreyro- Hospital Samic y Hultgren- rotonda 103. Los usuarios no logran llegar a horario a sus trabajos y escuelas por lo cual pierden Presentismo y se aplican Tardanzas”, graficó la concejal sobre el incumplimiento de la empresa.

La ordenanza N° 3045 establece que se podrá evaluar periódicamente la tarifa pero, Frontini sostiene que asimismo, en su artículo 24 menciona “tender al mejoramiento y eficiencia del servicio a cargo de los Concesionarios... Situación esta que no se estaría cumpliendo”.

Para finalizar la edil solicitó que en vez de hablar de aumentos, desde el municipio sea prioritario asegurar el mejoramiento de los servicios.