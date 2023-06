Con un amparo buscan obtener la cirugía para César Maman

martes 27 de junio de 2023 | 6:04hs.

Los padres de César Maman -el joven misionero que necesita un doble trasplante, de hígado e intestino- presentaron ayer un recurso de amparo ante la Justicia misionera para pedir al Ministerio de Salud de la provincia y a la obra social Incluir Salud que de manera urgente se concrete esa intervención quirúrgica.

El recurso de amparo fue presentado ante el Juzgado Civil y Comercial N° 4 a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori y según explicó la madre de César, Cristina Dávalos “lo hicimos porque estamos realmente desesperados, nuestro hijo se está deteriorando con cada día que pasa y no puede internarse para recibir el trasplante porque la obra social Incluir Salud de Misiones nos dice que no cuentan con el presupuesto que pide el Hospital Favaloro por esa intervención”.

En el recurso de amparo la familia Maman explica que “la negativa de asistencia del Programa Federal Incluir Salud es una conducta que lesiona derechos fundamentales de César Maman a tener acceso a la salud y pone en riesgo su vida”.

Según explicaron los padres de César a El Territorio “decidimos presentar este recurso de amparo ante la Justicia porque ya no sabemos qué hacer para que atiendan a nuestro hijo que hace meses está en Buenos Aires esperando un doble trasplante de hígado e intestino y no lo puede lograr por cuestiones administrativas entre la provincia de Misiones y el gobierno nacional que a nosotros nos excede. No entendemos las cuestiones administrativas. Sólo pedimos que alguien con humanidad tome este caso y permita esta cirugía que es lo único que puede garantizar que nuestro hija siga con vida y se termine el sufrimiento físico y psíquico que está padeciendo”.

En el recurso de amparo presentado ayer se hace una descripción de la situación de Cesar Maman, donde se explica que padece “atresia de vías biliares, enfermedad por la que ya fui trasplantado en 1999 en el Hospital Garrahan. Pero ese hígado ya cumplió su vida útil y ahora necesito un doble trasplante de hígado e intestino y esa cirugía sólo es posible que me la hagan en el Hospital Favaloro”.

Seguidamente, el texto del recurso de amparo señala que César Maman como consecuencia de la patología que padece “sufre episodios graves de encefalopatía hepática con fuertes dolores que pueden provocarle un coma hepático que lo lleve a la muerte. Se trata de una situación muy grave que requiere el doble trasplante de manera urgente”.

En otro tramo del recurso presentado ayer ante el juzgado posadeño, el propio César Maman sostuvo: “Ruego a Dios sepan comprender el padecimiento que sufro y que si no me operan voy a morir porque como mi hígado ya no funciona me produce fallas en la actividad del páncreas, riñones, pulmones y corazón. No se porque debo pasar por esta situación y no entiendo por qué motivo no se me permite acceder al trasplante que me haría superar este cuadro”.

Junto con el recurso de amparo se presentó también al juzgado posadeño toda la documentación médica y administrativa que respalda la solicitud de la familia Maman. “Ahora está internado nuevamente en el Hospital Argerich porque ya no puede estar en el hotel. Sus descomposturas son cada día más severas y dolorosas. Dios quiera que este recurso agilice la respuesta médica que estamos esperando. Ya mandamos notas al gobernador (Oscar) Herrera Ahuad. También al diputado Carlos Rovira. Necesitamos que nos escuchen. Alguien tiene que dar alguna orden para que puedan trasplantar a César”, explicó finalmente la madre.