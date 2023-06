Inauguran nuevo centro para contener chicos que delinquen

martes 27 de junio de 2023 | 6:04hs.

Se inauguró en la mañana de ayer el tercer Centro de Modelo de Asistencia y Seguimiento de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, el cual funcionará dentro del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) Sedronar Eldorado. En el lugar, se brinda un servicio interministerial de atención médica, contención y seguimiento, ofreciendo talleres para trabajar los consumos problemáticos y las adicciones, con énfasis en lo comunitario.

El Cemoas fue creado mediante la Ley XIV – N° 14 y funciona como una única instancia, de carácter previo y obligatorio al ingreso de los niños, niñas y adolescentes al sistema penal provincial. La permanencia no supera las 72 horas desde el ingreso y el proceso comienza con la admisión. “Una vez que los niños o niñas llegan a padecer algún conflicto con la ley, se pone en conocimiento a las autoridades judiciales, más directamente atendemos del Juzgado Correccional y de Menores”, explicó el director, Fabián Larramendia, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. A su vez, señaló que en Posadas se aloja a menores de 21 años, mientras que en este nuevo centro se trabajará con menores de 18 años.

“La asistencia es el primer abordaje que realizamos con atención médica y el seguimiento es a través de profesionales de trabajo social y psicología para brindar talleres. Asimismo, se brinda contención a la familia para evitar que los niños o niñas vuelvan a tener conflictos y tratar de disminuir estos números”, detalló sobre el rol del centro. “Ha sido muy fructífero y se han disminuido muchos ingresos a la Unidad Penal 4”, dijo en relación al funcionamiento de los Cemoas correspondientes a Posadas y Oberá.

Además, recalcó que se trata de una instancia previa, única y obligatoria de incorporación de niños, niñas y adolescentes al sistema penal, dado que “anteriormente eran alojados en comisarías o establecimientos en donde se vulneraban ciertos derechos”.

“Cuando existe una presunción de delito, el niño es retenido por el personal policial, que pone en conocimiento al juzgado correccional. Se realiza el traslado al Centro y se activa un protocolo. Abarcamos Eldorado, Puerto Iguazú, San Pedro, Bernardo de Irigoyen y otras localidades de nuestra competencia como zona Norte de la provincia”, precisó el director del nuevo Cemoas. “Una vez que el protocolo esté en condiciones de ser aceptado y conforme a la orden judicial, se brinda la primera asistencia médica y, posterior a eso, el seguimiento al niño o niña y sus familiares”, completó.

Sobre este punto, indicó que “existirá un compromiso por parte de los profesionales que integrarán el centro para realizar un seguimiento firmado por los padres, para que los chicos no sean abandonados una vez que egresen”. Al respecto, puntualizó que se prevén talleres y terapias para realizar en el lugar, que cuenta con una importante infraestructura, dos pabellones, gimnasio, SUM, sala de cine, aulas talleres, playón deportivo y habitaciones.

El espacio físico está ubicado en Lentini Fraga 1474, kilómetro 3. Por el momento, no hay alojados hasta finalizar algunas medidas de seguridad para dejar en condiciones el sector.



Qué dice la ley

La Ley N° 22.278, artículo 1º, establece que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación.

Si existiere imputación contra alguno de ellos, la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.

En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad, se estableció la edad de imputabilidad a partir de los 16 años, es decir que los menores de esa edad no pueden ser juzgados ni se les puede imponer una pena por haber cometido un delito.

En relación a la inimputabilidad de un menor de 16 años, la doctrina entiende que su fundamento radica en la idea de que el niño, niña o adolescente es un sujeto en formación y, por lo tanto, adolece de falta de madurez mental para comprender ciertos actos complejos de la vida.