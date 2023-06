Exempleados bancarios reclaman canje de Cemis

martes 27 de junio de 2023 | 6:04hs.

Exempleados del privatizado Banco Provincia de Misiones, tenedores de Bonos Cemis, reclaman el canje de los certificados por dinero, para saldar la deuda que la provincia mantiene con cuatro exagentes públicos, por montos que van desde los 2.000 hasta los 6.000 dólares.

En una nota elevada al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, solicitan una audiencia “con el objetivo de arribar a un acuerdo viable con respecto a los bonos Cemis, que un ínfimo número de personas son tenedores actualmente”.

Los firmantes del escrito, exempleados de la empresa privatizada en diciembre de 1995, aclararon que “hace más de 25 años que recibimos esos bonos como pago de una deuda que la Provincia tenía con los empleados de aquella entidad financiera”.

Cristina Polito, exempleada del banco, reclama una deuda de 2.000 dólares; Liliana Collantes acumula cuatro planchas de 1.000 dólares cada una de esos bonos; a Julio Miranda le quedaron cinco (5.000 dólares) y a Mirta Urbina, la vocera del grupo, una deuda de 6.000 dólares.

“Queremos canjear estos bonos por la deuda que mantienen con nosotros hace tantos años”, confirmó Mirta Urbina, en diálogo con El Territorio.

En el derrotero de los exempleados, Urbina recordó que “la deuda surge en diciembre de 1995 cuando nos pasaron a la administración pública, a pesar de que había una ley que obligaba a pagarnos por haber privatizado el Banco. En el año 1998 reclamamos y desde el gobierno nos respondieron que no tenían disponible el dinero y nos ofrecieron bonos”.

Urbina admitió que “personalmente no quise aceptarlos, pero pusimos en consideración de la asamblea la idea. El grupo estaba integrado por muchos ex empleados del Banco, en su momento éramos cerca de 300 y yo fui la única que no quiso aceptar los bonos”.

En consecuencia, “perdió mi postura, la mayoría aceptó y por entonces esos Bonos se utilizaban como canje de deuda con la Municipalidad, Rentas o cualquier tasa municipal o impuesto provincial”, detalló.

“También estaba la posibilidad de canjearlos con inversores privados que te recibían al 20%”, agregó.

En el caso de Urbina, “a mí me dieron doce planchas de bonos Cemis, cada una de 1.000 dólares. Logré canjear un poco pero después me quedé sin deuda como para aprovechar esos bonos y no quería dejarlo al 20% a los inversores privados”.

Con el paso del tiempo, el reclamo fue permanente hacia las diferentes administraciones provinciales, quienes se ampararon en leyes de emergencia económica. “Personalmente envié una nota en 2011 al ministerio de Hacienda, solicitando que se me paguen los montos de los Bonos Cemis. La respuesta del organismo fue que se extendían los vencimientos de los bonos hasta el 30 de junio de 2012”, contó Urbina.

Según la exempleada bancaria, “el Estado provincial no pagó deudas de la década del 90 y emitió bonos que colocó en muchos lugares, entregó a muchos acreedores que tenían”.

“Entidades como la Federación Médica en su momento los recibieron por deudas, pero nunca se concretó el canje. Algunos lograron solucionar, resignando un porcentaje, pero actualmente no se pueden colocar en ningún lado ni tampoco los podemos vender”, explicó.

“El reclamo es de cuatro exempleados, todos jubilados, somos gente grande que ya no podemos esperar más. La privatización del banco derivó en situaciones traumáticas, fue muy cruel”, rememoró. “Fui segunda jefa de personal y muchos compañeros ya se murieron, quedamos pocos”.