Paz Martínez y su despedida con debut en el Gran Rex

martes 27 de junio de 2023 | 6:00hs.

Paz Martínez, autor referente de la canción romántica, anunció hoy el inicio de su despedida de los escenarios con una serie de conciertos que iniciará el 23 de septiembre concretando la primera función de su extensa y popular trayectoria en el porteño Teatro Gran Rex.

De la mano de un espectáculo que tituló ‘¿Cómo se dice adiós ?…’, el músico comunicó esta tarde que “luego de muchos años de escribir, de cantar ‘el amor’, presiento que está llegando el momento del adiós… La vida es como una canción que vamos improvisando y ahora, está llegando un instante que muchos artistas temen, un momento que yo esperaba serenamente: el comienzo de ‘La Despedida’”.

En el anuncio de su retiro de los escenarios, el artista confesó: “Hoy me siento pleno, feliz, no solamente porque jamás decepcioné a los que disfrutan y se identifican con mis historias, sino porque nunca me traicioné a mi mismo. Llegué en silencio a cumplir los sueños y me iré de la misma manera con la certeza de que dejaré ‘Algo de mí para ustedes’”.

Nacido hace 75 años en San Miguel de Tucumán, Martínez lleva más de medio siglo en la música, período en el que compuso unas 700 canciones. En el repertorio con su firma figuran títulos de alto impacto como ‘Que par de pájaros’, ‘Amor pirata’, ‘Te propongo algo’, ‘Una lágrima sobre el teléfono’, ‘Preso de tu piel’, ‘Me das cada día más’, por citar algunos de sus éxitos.