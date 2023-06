Leve aumento de positivos de VIH en jóvenes adultos

lunes 26 de junio de 2023 | 6:05hs.

La única forma de saber si alguien tiene el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es a través de test. El acceso de manera precoz es clave para iniciar un tratamiento y mantener la calidad de vida. Por eso, cada 27 de junio, se conmemora el Día de la Prueba de VIH, en cuya fecha se visibiliza la importancia de una práctica que, en realidad, se realiza todo el año. Un dato alentador en Misiones es que se incrementó considerablemente el número de personas que acceden a los test rápidos para conocer su estado serológico: de entre las 6 mil y 8 mil pruebas diagnósticas mensuales que se realizaba en años anteriores, en este 2023 se concretan 10 mil.

“En la provincia estamos haciendo más de 10 mil test por mes, ya sea rápidos o estudios serológicos. Los estudios se realizan en todos los hospitales, además en los operativos de salud, entre los que se destaca el SíMisiones”, comentó en diálogo con El Territorio, Fabián Zelaya, director del Programa Provincial de VIH- Sida del Ministerio de Salud Pública. En la actualidad, hay unos 1.200 misioneros bajo tratamiento retroviral, es decir, personas que viven con VIH y están registrados en el programa.

En cuanto al aumento de personas que acceden a los testeos, detalló: “En 2020 fue muy poco por el hecho de que estábamos en pandemia. En el 2021, cuando se empezaron a liberar las actividades, teníamos que ir a donde la gente concurre. Ahí empezamos a hacer estrategias y logísticas para acompañar a aquellos vacunadores de Covid-19 y empezamos con mesas de testeos en el Finito Gehrmann. De 6 mil tests por mes que se hicieron en el 2021, 8 mil en 2022. Y a junio, con unos 10 mil por mes”.

“Con los diagnósticos estamos llegando más a personas que viven con VIH que a esas personas que concurren con estadío de Sida. Si concurren con estadío de Sida, lo más probable es que esa persona esté internada”, señaló Zelaya.

Consultado sobre el porcentaje de positividad que arrojan los testeos sostuvo que, en general, es el 1%. No obstante, hay casos en los que del total de muestras el 100 % es no reactivo. “Por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, de los 70 test que se han hecho, no hemos encontrado ni uno reactivo. En los operativos de salud que se hacen a través del SíMisiones, de los testeos que hace en el programa en espacios públicos y en operativos, teniendo en cuenta que llevamos más de 600 tests hechos, hemos encontrado reactivos positivos en tres, cuatro o seis personas testeadas,o sea, alrededor del 1%”, sostuvo a modo de ejemplo.

“La población vulnerable sigue siendo entre los 20 y los 35 o 40 años, donde hoy estamos viendo un pequeño aumento en la curva que coincide con lo que habla el Boletín Nacional de Epidemiología. En esa parte de jóvenes adultos se está viendo mayor positividad respecto al VIH. Por eso es que uno de los ejes de este año es trabajar en esas edades, entre los chicos que están en cuarto y quinto año, y en las facultades”, explicó el especialista.

“Desde el año pasado, tenemos en el Hospital Materno Neonatal (HMN), un centro de testeo de enfermedades venéreas para acompañantes de las embarazadas, es un centro pura y exclusivamente para testeo rápido de la pareja que acompaña a esa persona gestante. No es solamente para el papá de ese bebé, sino para la persona que acompaña a la gestante también ofrecemos el test. La embarazada está controlada, trimestralmente se le hacen los controles serológicos y la idea es controlar también a esa persona que la acompaña. En el Materno estamos haciendo más de 100 test por mes”, señaló.

Respecto del valor de la prueba, realizó una comparación entre el VIH y el Sida. “Cuanto más pronto llegues al diagnóstico, mejor es. Tenés dos posibilidades de conocer si tenés o no la infección. Una es esperar a que tus defensas bajen y entres a lo que sería el estadío de Sida, o hacerte el test una vez al año, dependiendo de la conducta sexual”, sostuvo.

Y añadió: “No es lo mismo encontrar a una persona que el test le da positivo y no tiene ninguna infección o enfermedad marcadora, a hacerle el test a una persona que sí tiene una infección oportunista o enfermedad marcadora. Esa persona que tiene una enfermedad oportunista, estamos hablando de un estadío de Sida. Esa persona que no tiene enfermedad oportunista o marcadora, estamos hablando de una persona que vive con VIH”.

En esa misma línea, detalló que el tratamiento y la adherencia es mucho mejor en las personas que viven con VIH, que en las personas que tienen Sida porque las personas con Sida van a tener que tomar los retrovirales y pastillas para la infección oportunista, “para la enfermedad marcadora, quedarse con profilaxis. Las personas que viven con VIH tienen el tratamiento retroviral, que es una sola pastilla”.



Cómo es el proceso del testeo

Con el objetivo de visibilizar la importancia de los testeos de VHI, se realizará mañana un operativo en dos espacios: por un lado, en el Hospital Materno Neonatal (HMN) y por otro, en la Plaza 9 de Julio.

“La idea es que aquellas personas que desconocen su estado serológico puedan conocerlo, a aquellas personas que serológicamente son negativas se les da una consejería postest para que sigan siendo serológicamente negativas. Aquellas personas a las que el test rápido puede darles un resultado reactivo positivo, no las tomamos como personas infectadas, entran dentro de una logística. Se le procede a la extracción de sangre y se envía para confirmación al Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi). Por eso decimos que el test es negativo cuando lo da, pero si da positivo necesitamos sí o sí una prueba confirmatoria mucho más específica y sensible”, contó el director del programa de VIH-Sida, Fabián Zelaya.

“A la vez, a esa persona se le contiene, se le explica que esto no es determinante, sino que es presuntivamente positivo, que hay una prueba considerablemente mayor para ver si eso es positivo o no y que si llegase a dar esa prueba específica, sensible y compleja negativa, también se le recomienda a esa persona que se vuelva a controlar dentro de aproximadamente dos o tres semanas, y se le dan todas las pautas de cuidado que debe tener en el transcurso de esos 14 a 21 días. Se vuelve a testear y si vuelve a dar negativo, se lo considera serológicamente negativo”, explicó el profesional de la salud.

Cómo se logra el status de virus indetectable