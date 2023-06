La candidatura de Massa sacudió fuerte el tablero electoral del país

domingo 25 de junio de 2023 | 6:05hs.

La noticia se conoció el viernes por la noche y generó un revuelo de apoyos de gobernadores de todo el país y rechazos de la oposición. La sorpresiva decisión de Unión por la Patria de presentarse a las elecciones con una lista de unidad integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi como precandidatos a la presidencia y vicepresidencia del país alborotó tanto a propios como a extraños. La decisión del ex Frente de Todos, ahora denominado Unión por la Patria, de impulsar la formula Massa-Rossi provocó la caída automática de las precandidaturas del actual ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro y del embajador Daniel Scioli que estaban lanzados en la carrera por el sillón de la Casa Rosada.



Todo ocurrió en un par de horas de la tarde del viernes donde quedó sellado el acuerdo entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa. La noticia sacudió el tablero político nacional y las repercusiones no se hicieron esperar. Hubo de todo.



La fórmula Massa-Rossi fue recibida con beneplácito en la Confederación General del Trabajo (CGT), que emitió un comunicado ayer para apoyar “el compromiso y la responsabilidad del espacio Unión por la Patria al comunicar que el peronismo se presentará en las próximas elecciones con una lista de unidad”.



“Expresamos nuestro apoyo a la síntesis alcanzada por nuestro espacio y a la decisión de que la fórmula compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi sea la que represente al peronismo en el próximo proceso electoral”, manifestó la CGT a través de un comunicado titulado “La unidad es el camino”.



Gobernadores celebraron la idea

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que hasta el viernes a la tarde figuraba como candidato a vicepresidente de la fórmula encabezada por Wado De Pedro, fue uno de los primeros en decir que se encolumnaba detrás de la figura de Sergio Massa.



“Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos a presidente Sergio Massa y a vicepresidente de Agustín Rossi, quienes expresan el consenso de las fuerzas que integramos Unión por la Patria” expresó Manzur.



El gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad también aplaudió la flamante fórmula de Unión por la Patria. “Celebramos la lista de consenso lograda y acompañamos a Sergio Massa y Agustín Rossi con el compromiso de una construcción colectiva y de unidad”, escribió en su cuenta de Twitter.



El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señaló: “Vamos a trabajar por la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi como peronismo unido, reconociendo a compañeros y compañeras que apostaron por el proyecto colectivo antes que lo individual con responsabilidad institucional, política y social”. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó que “la unidad es el camino por eso celebro la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi a presidente y vice que le darán a la Argentina un futuro de crecimiento, inclusión, justicia social y federalismo”.



El mandatario de Chubut, Mariano Arcioni, se refirió en el mismo sentido: “Celebro y acompaño con fuerza y convicción tu candidatura Sergio Massa con una lista de unidad” y dijo estar “convencido de que continuará trabajando por un país unido en desarrollo y con igualdad de oportunidades para todos los argentinos y argentinas”.



El mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela escribió: “Felicitaciones Sergio Massa y Agustín Rossi. Primaron los intereses de la Patria y de las y los argentinos. Tenemos fórmula de unidad”.



Desde Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella, también se sumó su la adhesión. “Celebro la lista lograda con responsabilidad institucional y compromiso para consolidar el proyecto colectivo del país. Continuaremos trabajando incansablemente, comprometidos con una Argentina federal y unida”. También tuvo una frase consuelo para los que quedaron en el camino. “Mi sincero reconocimiento a Wado De Pedro y Daniel Scioli que priorizaron el bienestar de las y los argentinos sobre toda cuestión”.



El gobernador de La Pampa, Sergio Zilliotto, lo resumió con una sola palabra: “Unidad”. Su par sanjuanino, Sergio Uñac, indicó que “el futuro de nuestra patria debe construirse desde la unidad. La fórmula Massa Rossi debe representar un proyecto federal que trabaje por una Argentina justa y soberana”.

Los opositores y los que quedaron en otra vereda

Desde el arco opositor, llovieron las críticas hacia el actual ministro de Economía tras conocerse que es el único candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria. También parte de la oposición se convocaron para analizar el cambio de jugada electoral que provocó la designación del actual funcionario.



Pero, no fueron los únicos. También desde dentro de la coalición oficialista hubo enojo y reproche por la figura de Massa. En ese sentido, el dirigente social Juan Grabois dijo: “Que no se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las Paso. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional. Nosotros dijimos que si Wado era el candidato a presidente, nosotros nos bajábamos. Pero como finalmente Wado no es el candidato a presidente, es el señor Sergio Tomás Massa, nosotros no nos bajamos.”



La precandidata presidencial, Patricia Bullrich, fue una de las primeras dirigentes de la oposición en salir a cuestionar la candidatura de Sergio Massa a quien calificó de “incendiario” en redes sociales.



“El incendiario se postula como bombero”, señaló Bullrich.



El jefe de la bancada radical de la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri dijo que “Hace 10 días se lo dije a Agustín Rossi en la cara: si el mejor candidato que tiene el oficialismo es el ministro Sergio Massa, que deja 140% de inflación, entonces si clavan la inflación en 200% ganan en primera vuelta. Este país está patas para arriba. Sólo acá pasa esto”.



Los dichos de Milei

El diputado y candidato libertario Javier Milei se refirió a que “de un lado Massa. Del otro Larreta. Las dos caras de la misma moneda. La garantía de que nada cambie. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Viva la libertad carajo”.



Su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, se expresó de manera ofensiva al decir que “Massa el ministro fracasado de Economía de Alberto, reventó al hijo bobo de Cristina Kirchner… Cámpora game over…”.



El diputado nacional Ricardo López Murphy expresó por su lado que este es “el último manotazo de ahogado: llevar de candidato a presidente al ministro del 114% de inflación interanual”. Y agregó: “Si Sergio Massa es ‘el menos peor’ que tienen para presentar, imaginen el resto. Fin de ciclo”.



El diputado Fernando Iglesias con la ironía que lo caracteriza escribió en sus redes “votaste a Scioli y a Alberto, y ahora vas a votar a Massa para que no gane la Derecha. Date cuenta, hermano”.



Desde la Izquierda

Desde la izquierda, Nicolás del Caño dijo que “el FMI ya tiene otro candidato. Massa será la pata peronista del fondo y la embajada”.



En tanto que el legislador porteño y precandidato presidencial, Gabriel Solano, señaló: “Massa al gobierno, el FMI al poder”.



A su vez, Myriam Bregman advirtió que “no hay grandes estrategias ni sorpresas, hay desorientación e improvisación por parte de una coalición que fracasó y postula a sus ministros, los mismos que vienen gobernando para el FMI. Vamos, que la salida es por izquierda”.