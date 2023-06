Productores se preparan para más lluvias y heladas en la zona

domingo 25 de junio de 2023 | 6:04hs.

Las lluvias registradas en las últimas semanas determinaron un cambio de paradigma en los productores. Ante los constantes cambios de clima, el comienzo del invierno, algunas escasas heladas, la recuperación del suelo luego de la última sequía y las precipitaciones que se anticipan, es mucha su labor.



“Hubo pocas heladas, se estima que haya algunas más pero no tantas. Siempre atentos al cambio de clima para que no nos agarre desprevenidos con los cultivos”, dijo Oscar Ostachuk, productor de Colonia Andrade.



Tras el avance del fenómeno El Niño en la región, el investigador y capacitador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Eric Stolar, brindó recomendaciones a tener en cuenta a la hora de cuidar los cultivos. “Ante abundantes precipitaciones y heladas el proceso para preparar el suelo es durante todo el año, por ello es importante capacitar al productor”, manifestó.



Recomendaciones

El fenómeno El Niño se encuentra en su fase de transición en un 93% y avanzará aún más en los meses de julio y agosto. Este fenómeno climático que traerá lluvia por encima de lo normal preocupa nuevamente al sector productivo que ya se prepara para paliar la situación en los próximos meses.



Eric Stolar, investigador, capacitador y licenciado en genética del área florales del Inta, en diálogo con El Territorio brindó detalles sobre el cuidado que hay que darle a los cultivos ante diferentes condiciones climáticas. El experto sostuvo que “las plantas sufren estrés ante distintos cambios de temperatura. En el frío extremo, con las heladas, así como también con el suelo seco y el verano”. Por ende, remarcó la importancia de capacitar a los productores para obtener mejores rendimientos en sus cultivos y, a su vez, obtener herramientas para afrontar situaciones que surgen a partir del cambio climático.



“El productor está condicionado por el clima. Este fue avanzando con el tiempo, y el cultivo debe adaptarse al igual que el cuidado del suelo. La tierra debe prepararse y cuidarse durante todo el año a modo de prevenir enfermedades o que la planta muera”, explicó.



“Hay diferentes tipos de heladas. Por ello, es importante el control y prevención de daños y conocer los efectos de cada una”, indicó.



Luego, sugirió que por las heladas se deben cubrir los cultivos y dejar entre la planta y la tela un espacio para que esta no se queme. Al igual que recomendó rociarlas con bayaspirina y agua -una pastilla por litro de agua- para activar los mecanismos de defensas de estas cada dos semanas. También sostuvo que “ante el daño de la helada no es suficiente quemar aserrín, que en lo posible esta técnica se evite a modo de recuperar el cultivo”.



En árboles frutales, las heladas producen daños a finales del invierno o principios de la primavera. En los cítricos, las variedades son más resistentes. Son más tolerantes al frío. En los frutales subtropicales y tropicales el daño sucede durante el invierno con temperaturas por debajo de 12,5°.



Tras ser consultado por la cantidad de agua caída que podría afectar a las plantaciones, dijo que también hay distintas herramientas, según el suelo y cultivo debido a que algunas especies ameritan más hidratación que otras, “pero lo mejor es realizar reservorios para aprovechar el recurso y también el movimiento de suelo”. Insistió que “no es conveniente abusar de los riegos. El uso de fertilizantes debe ser racional y no descuidar la sanidad de los brotes”.



Añadió: “Con la última sequía los productores entendimos que es importante buscar herramientas para el cuidado del suelo y las plantaciones. Por ende, en cada oportunidad y ante cada cambio de clima después de la última temporada, nos preparamos previamente”.



Sostuvo que para el invierno tienen coberturas y riesgos específicos para que la planta no se queme y, para el verano, ya trabajan en los reservorios “se aprovecha todo lo que llueve”.



Precipitaciones

Según un informe del Instituto de Agua y Clima dependiente del Inta, durante la última semana -del 19 al 25 de junio- se registraron precipitaciones de bajos acumulados en áreas del NEA (este), Patagonia (norte) y región Pampeana (centro-oeste y suroeste). Los mayores registros se observaron sobre Misiones con valores entre 21 y 23 milímetros de agua caída. El informe también sostiene que Misiones se encuentra con mayores porcentajes de agua útil en el perfil con valores que alcanzan el 100%.



Se estima que el fenómeno El Niño ya comenzó y se profundizará a partir de julio, y en mayor porcentaje en los meses siguientes.



Daniel Fernández Catá, director general de Alerta Temprana, explicó a este matutino que “se trata de un fenómeno climático cíclico y de tal magnitud, que cuando se presenta, repercute en el clima a nivel global. Donde aumentan las lluvias en la región durante la primavera y el verano”.



Sobre la situación actual del fenómeno dijo que “las Temperaturas de la Superficie del Mar (TSM) del Pacífico central y oriental se han calentado hasta los umbrales de El Niño. Y los modelos de pronóstico indican una alta probabilidad de un mayor calentamiento hasta el comienzo del verano del hemisferio sur”. Repasó que “se pronostica mayores probabilidades de precipitaciones por encima de lo normal en Misiones, todo el Litoral argentino, estados del sur de Brasil, y Uruguay”.