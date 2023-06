Imputaron a una médica y una policía por presunta supresión de identidad

sábado 24 de junio de 2023 | 3:30hs.

Una médica, una policía y un comerciante de Cerro Azul fueron imputados por la Justicia Federal por la presunta supresión de identidad de un menor recién nacido, hijo biológico de la funcionaria pública. El niño nació en 2021 en una clínica de la localidad, que fue allanada en dos oportunidades.



Según pudo saber El Territorio en base a fuentes con acceso al expediente, la profesional médica fue la última en completar la indagatoria la semana pasada. En la audiencia decidió dar su versión de los hechos ante las autoridades del Juzgado Federal de Oberá que llevan adelante el proceso.



Antes lo habían hecho la funcionaria pública y el comerciante, quienes también decidieron hacer uso de su palabra, aunque no trascendieron sus declaraciones ni mayores datos debido a la sensibilidad del caso. Todos siguen en libertad los avances del expediente.



Se trata de una joven de 31 años que al momento de los hechos se desempeñaba en la Dirección de Tránsito local y un comerciante de 40 quien había sido anotado como padre biológico del pequeño, aunque en realidad tenía otra pareja y no tenía relación con la policía.



Oportunamente la policía fue pasada a disponibilidad por decisión de la Jefatura de la fuerza provincial, pero la medida se levantó en octubre del año pasado y en la actualidad se desempeña en otra jurisdicción de la Unidad Regional VI, según reconstruyó este medio en base a fuentes de la fuerza. Está criando a su hijo.



Sobre la investigación, llegó a la Justicia Federal este año luego de que las autoridades del Juzgado de Instrucción de Leandro N. Alem, a cargo de la jueza Raquel Zuetta, se declarara incompetente. De todas formas en marzo del 2021 la magistrada tomó las primeras medidas, como la detención del comerciante y la notificación de la policía.



También se ordenó la incautación de sus teléfonos celulares y el allanamiento de la clínica privada, medida que el juez Alejandro Gallandat Luzuriaga, titular del Juzgado Federal de Oberá, repitió el 3 de mayo de este año.



En ambas oportunidades se secuestró documentación de interés para el proceso y desde la clínica informaron oficialmente que “en nuestra institución, todos los nacimientos ocurren dentro y conforme al marco legal, no habiéndose imputado a nuestra institución en ninguna causa legal” .Dijeron también que entregaron la información requerida.



En este contexto, la novedad ante la intervención de la Justicia Federal es la aparición como persona investigada de la médica. Se espera que en los próximos días su teléfono -ella misma colaboró con la entrega del aparato- sea sometido a pericias, aunque por el paso del tiempo los investigadores no esperan hallar elementos de peso.



Luego de ello, se anticipó, la causa tendría todos los elementos necesarios para resolver la situación procesal de los tres imputados.



El caso

Como explicó oportunamente este medio, lo que se investiga es una maniobra repetida para este tipo de hechos, lastimosamente conocida en Misiones e incluso retratada en la película “Una especie de familia”, del director Diego Lerman: la madre biológica y el padre “adoptante” inscriben al menor y luego el hombre lo cría con su pareja real.



De esta forma los protagonistas se saltan todos los pasos para una adopción legal, algo que está penado por ley. El Territorio accedió a documentos de la partida de nacimiento del pequeño, en la que efectivamente quedaron establecidos como madre Valeria (30) -la mujer de la fuerza provincial- y Juan (39), el comerciante.



Como se dijo, el caso se dio a conocer en marzo del 2021. Lo llamativo es que quienes lo revelaron ante la Policía de Misiones fueron la pareja que presuntamente se apropió del menor, el comerciante y su pareja.



Ambos se dirigieron a la comisaría local y denunciaron que la madre del pequeño había ido a buscarlo y se lo llevó por la fuerza.



Entonces, el hombre brindó detalles de la maniobra, posiblemente sin saber que eso haría que termine en una celda. Expresó que el pequeño había nacido el 23 de febrero en una clínica privada de la localidad al borde de la ruta nacional 14 y que la madre era una policía local.



Amplió que para ello no se realizó ningún trámite de adopción, sino que habían hecho “un principio de acuerdo de palabra” para que ellos se hagan cargo de la crianza del infante. Todo marchaba según sus planes hasta que al parecer la madre se arrepintió de los actos y, tras una fuerte discusión en la casa de los “adoptantes”, se llevó al pequeño.



Los efectivos notificaron la situación a las autoridades judiciales de Alem, quienes ordenaron que el hombre sea detenido de forma inmediata, además del secuestro de los teléfonos celulares y el mencionado allanamiento a la clínica. A su pareja, en tanto, se le tomó entonces declaración como testigo sospechoso.



En cuanto a la mujer policía, también fue notificada de la instrucción de la causa, aunque siguió en libertad al cuidado del niño. Fuentes de la Unidad Regional VI detallaron en su momento que estaba con licencia por maternidad y trascendió que a sus compañeros de trabajo le había dicho que perdió el embarazo que cursaba.