Se registró aumento del 20% en el consumo de carnes rojas

sábado 24 de junio de 2023 | 6:04hs.

El aguinaldo, el fin de semana largo y el Día del Padre fueron algunos de los factores que contribuyeron con las buenas ventas en el sector de las carnicerías, sobre todo la demanda de carnes rojas.



A comparación del año pasado aseguran que se vendió un 20% más. También los comercios adheridos al programa Ahora Canasta destacan el beneficio que reintegra el 17% del valor del producto al consumidor.



Al respecto, Abel Motte, empresario y referente en el rubro, en diálogo con El Territorio sostuvo que “hubo gran movimiento en la semana previa al Día del Padre y también el intercambio de turismo ayudó a las buenas ventas”. Habló de un 20% más de venta por kilo a comparación del año pasado.



Consumo

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) llevó adelante un informe elaborado en base a los datos de consumo de carnes en lo que va del 2023 proporcionados por la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Sagyp). El consumo total de carnes bovina, aviar y porcina por habitante en Argentina podría ubicarse en torno a 115,2 kilos en este año. Lo que representa una mejora del 4,2% respecto al año anterior, y se alcanzan niveles de consumo cercanos a los del año 2017.



Héctor Kurts, responsable de carnicería Itaembé, indicó que “en mayo y junio las ventas de carne roja tuvieron un incremento por los distintos eventos que hubo en estos meses”. Añadió que “el misionero cuando puede darse un gusto siempre compra para hacer un asado y que los precios actuales de la carne roja no acompañan a la inflación por lo que siguen siendo accesibles para los consumidores”.



Buenas ventas

En junio, el fin de semana largo del 17 al 20 de junio, el Día del Padre y el cobro del aguinaldo fueron motivo de reencuentro y festejo. “En este tipo de eventos, a la familia les une un asado”, dijo el empresario Motte.



El referente del sector confirmó que las ventas durante el fin de semana largo fueron buenas. Habló de un 20% más a comparación del año pasado en cuanto a kilos de carne vendida. Dijo que “el turismo, el programa Ahora Canasta y el cobro del aguinaldo fueron factores que contribuyeron a que el movimiento en el rubro sea mejor que el año anterior”.



Carnicería

Por otro lado, Motte detalló que los costos de la carne roja no son tan altos, y que el cobro de aguinaldo contribuyó para que ese mismo día haya un pico de ventas en el sector.



Luego, indicó que en su empresa la incorporación del Ahora Canasta genera un reintegro de un 17% en las compras beneficiando así al consumidor. “Tenemos que dividir el turismo desde el punto de vista de la hotelería y gastronomía en los que hubo una demanda importante. Nosotros atendemos a varios del rubro y estuvieron muy bien con la circulación de clientes. Y por otro lado, está el turismo de intercambio -esto tiene que ver con la llegada de familiares de otros puntos de la provincia a Misiones o viceversa- ”, expresó.



Motte explicó que “si debo hacer un análisis del consumo de carnes rojas en el último tiempo debe haber una merma del 0.5% pero está basado en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los sueldos no subieron al igual que los productos de la canasta básica”.



Tras ser consultado por los precios, explicó que “la carne no es como otro tipo de alimentos en los que se pueden trasladar los incrementos. Es un mercado transparente en el que no existen especulaciones”. Señaló que la aguja y paleta son los más demandados en temporada de invierno, mientras que los cortes de lomo y nalga son solicitados en el verano; y que “viernes o sábado aumenta la demanda de cortes como tiras de asado, matambre o vacío”.



Por su parte, Ricardo Arrieta, director del hipermercado Libertad en Posadas, relató: “la carne roja siempre se mantiene como la primera opción de compra, se puede decir que es la más buscada y más para ciertas efemérides en las que las ofertas que tenemos hacen que sea muy demandada”.



Seguidamente, afirmó que es “están los tipos de consumidores que buscan otras alternativas como carne de cerdo, pollo y en menor medida pescados”. No obstante, insistió que debido a la fecha y al fin de semana largo preponderaron las ventas de cortes de carnes rojas.



Actualmente, la tapa de asado se consigue desde $2.200 el kilo; cuadril desde $2.200; vacío desde $2.300; paleta desde $1.600 y aguja desde $1.500, según comercio.

En cifras

$2.200 Desde ese valor se consigue el kilo de la tapa de asado, al igual que el kilo de cuadril. El kilo del corte de vacío desde $2.300. El kilo de paleta desde $1.600.