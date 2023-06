Resaltan el rol de la fe en el proceso de rehabilitación de un adicto

sábado 24 de junio de 2023 | 6:05hs.

En el marco de la tercera Expo Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones que se realizó ayer en el Hogar de Día de Posadas, resaltaron el rol de la fe durante el proceso de rehabilitación de un adicto. Comunidades religiosas y fundaciones contaron el trabajo que realizan brindando acompañamiento a personas que estén inmersas en el consumo de sustancias.



En diálogo con El Territorio el ministro de Adicciones y Control de Drogas, Samuel López, destacó el trabajo clave que realizan las comunidades de fe: “Son espacios que ya venían haciendo un trabajo silencioso como la Fundación Reto a la Vida, la Diócesis de Oberá y otras. Nosotros como estado aparte de reconocer, fortalecemos el recurso humano, los equipamientos, porque son espacios en los que confiamos”.



En la misma línea, el funcionario habló sobre una encuesta que realizaron en la que la pregunta apuntaba sobre personas de confianza para pedir ayuda en casos de situaciones de consumo.



Los resultados arrojaron que primeramente consultarían con profesionales de la salud pero en segundo lugar, las respuestas más repetidas hacían referencias a los grupos de ayuda que ofrecen las comunidades de fe.



A raíz de los resultados, desde el organismo llevan un trabajo mancomunado con diferentes instituciones cristianas. “Hemos conformado una capacitación específica para comunidades de fe ya que son lugares de contención y de acompañamiento. Les brindamos herramientas a las personas para que por lo menos puedan atender esa primera demanda o generar esa primera escucha”, sostuvo López.



Asimismo, resaltó que en Misiones, a diferencia de otras provincias, la fe ocupa un rol muy importante en lo que hace a la prevención, contención, acompañamiento y asistencia. “No es lo mismo ofrecer una desintoxicación y deshabituación en un período corto de 15 a 20 días, que ofrecer una comunidad terapéutica de hasta 24 meses. Hoy no podemos ofrecer eso como Estado, pero sí lo garantiza la Fundación Reto a la Vida”, añadió el ministro en cuanto a las redes de ayuda.



Capellanes Misioneros

Capellanes Misioneros es un grupo de voluntariado cristiano. Su misión es ayudar a personas que están atravesando alguna crisis o necesidad. Visitan hospitales, penitenciarías y comisarías para brindar acompañamientos a internados y detenidos.



Durante la jornada de la Expo Prevención de ayer aprovecharon para visibilizar el trabajo que realizan.



Patricia Iglesias, referente del espacio de voluntariado, dialogó con este medio y nombró a las instituciones que acompañan.



“Además de hospitales y comisarías, ayudamos en el Hogar de Día conteniendo a niños y jóvenes. Damos charlas sobre abusos, bullying y sobre todo ayudamos a las familias más necesitadas y asistimos a las familias de pacientes que permanecen internados”, detalló.



Las personas que deciden ser capellanes deben estar dispuestas a contener e impartir el amor divino. Según su experiencia, Iglesias mencionó que las personas asistidas viven una transformación. Precisamente, la capellán también está a cargo de una Alcaidía de Mujeres y dijo que busca inculcarles valores a las que permanecen privadas de la libertad.



“Se les enseña valores, el respeto, cosas que hoy en día por ahí están perdidas en medio de la sociedad porque la idea es que se reinserten con otra perspectiva. Y a las personas que están en el hospital se les da aliento, una palabra de fe, una oración, eso cambia muchísimo a las personas. No hablamos de una religión, sino de una relación personal con Dios”, sostuvo la voluntaria.



Fundación Reto a la Vida

La Fundación Reto a la Vida también estuvo presente en la Expo. Se trata de un centro de ayuda y con el Ministerio de Prevención de Adicciones coordinan actividades con el objetivo de abordar la problemática de manera articulada, en el marco de la tarea de fortalecimiento entre el Estado y las iglesias, para la atención y contención de pacientes con consumos problemáticos.



En ese sentido, Iván Werle contó su experiencia en el período de rehabilitación y ahora como servidor y voluntario para ayudar a personas que atraviesan alguna adicción.



“Hace ya un tiempo que estoy internado y pasando el proceso de rehabilitación me pude quedar como voluntario. Cuando llegás siendo nuevo hay una persona continuamente con vos, ayudándote, aportándote. Más que nada son personas que pasamos por el mismo proceso”, expresó.



En el mismo marco destacó la contención y que al llegar hay un voluntario que espera y abraza sin juzgar. Buscan que los adictos se acerquen a Dios, pero sin que se sientan obligados.



Hoy en la Fundación Reto a la Vida de Posadas hay aproximadamente 20 voluntarios y el centro de rehabilitación contiene 70 internos, incluidas las personas que sirven. El proceso de rehabilitación es aproximadamente de un año y medio a dos años.



Prevención

Por su parte, el subsecretario de Adicciones, Roberto Padilla, insistió en toda la tarea referente a la prevención. “Sabemos que el trabajo preventivo es a largo plazo, no se ve de forma inmediata, pero no dejamos de insistir y decir que la prevención tiene que estar en todos los niveles y sobre todo en los contextos familiares donde muchas veces vemos que ahí está el gran problema”, destacó.



En sintonía, remarcó que el consumo de alcohol está muy naturalizado y el mensaje es que personas puedan asumir que necesitan ayuda. De esta forma anunció que próximamente inaugurarán el Centro Integral de Prevención y Abordaje de las Adicciones en Posadas para enfatizar y ahondar la problemática en un lugar con más espacio.



“En ese espacio vamos a contar con las maquinarias y todo lo necesario para realizar capacitaciones de oficios. También tendremos un salón de eventos para 300 personas donde vamos a poder utilizarlo para hacer nuestras capacitaciones en forma conjunta con la Subsecretaría de abordaje que son las dos áreas operativas que tiene el ministerio como forma de abordaje y prevención”, cerró Padilla.

Más de 80 stands de grupos de toda la provincia promocionaron su labor. Foto: Damián Molina