Juan Veller se llevó el Premio Joven Empresario Misionero

sábado 24 de junio de 2023 | 6:04hs.

En la tarde de ayer, el salón auditorio del Salón Bicentenario de Oberá recibió a empresarios y referentes juveniles para el evento de premiación del Joven Empresario Misionero correspondiente al año pasado. El encuentro fue organizado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y Came Joven.



En la oportunidad, el gran ganador fue Juan Veller, médico cardiólogo que decidió incursionar en el mundo de internet y formó junto a su hermano (también médico) un canal sobre medicina y calidad de vida, que tiene más de 4 millones de suscriptores.



De esta forma, ‘Dr. Veller Medicina Integrada’ representará a Misiones en el Premio Came Joven Federal, en el que disputará el lugar de ganador junto a los emprendedores elegidos en cada provincia.



“Los estudiantes nos dieron la idea, les gustaron las clases y nos impulsaron. Empezamos dando charlas. Vimos que en pandemia la gente necesitaba información y empezamos a dar soluciones sobre eso. Ahora somos uno de los canales más grandes de ciencia de Argentina y el mundo. Próximamente vamos a sacar un libro”, contó.



Acompañados por el Secretario general de Interior de Came, Gerardo Díaz Beltrán; el presidente de la CEM, Guillermo Fachinello, entre otros referentes del sector, se entregaron además premios en diferentes categorías.



Así, por la categoría Iniciativa Emprendedora, se llevó el galardón Luciano Nosiglia, por Nosiglia equipamientos. Por Desarrollo Sustentable, ganó Gabriel Bonetti de la empresa Polonia, encargada de reutilizar restos de aserraderos. De la misma manera, por la categoría Oficio, recibieron el premio Florencia Fuchs y Andrea Gómez da Silva, de Nueztra Pastelería Artesanal. Por Nuevos Modelos de Negocios había recibido ya el premio el médico Juan Veller. Y por la categoría Impacto Social resultó ganadora Lorena Mielinchuk de la Cooperativa de Mujeres de Misiones.



Durante la tarde, además, hubo capacitaciones sobre Inteligencia Artificial, Datalytics, y herramientas del Fondo de Crédito y Silicon Misiones.