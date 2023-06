Vitiligo: piden consultar con la aparición de primeras manchas

sábado 24 de junio de 2023 | 6:04hs.

Mañana se conmemora el Día Mundial del Vitiligo y en ese sentido, dermatólogos misioneros buscan visibilizar la patología de la piel, que es progresiva si el paciente no realiza ningún tipo de tratamiento.



Desde el Servicio de Dermatología del Hospital Madariaga de Posadas informaron que es una enfermedad autoinmune, que no se contagia y que es posible controlarla si se detecta a tiempo.



Sin embargo, aclararon que existe una predisposición genética y familiar y se considera como una posible causa a las situaciones estresantes psíquicas o físicas. Ante esto, destacaron la importancia de la consulta temprana ante la aparición de manchas claras en la piel, es decir, áreas sin pigmento.



“Hay varias teorías respecto a la enfermedad, la más usada es la que la presume como una patología autoinmune. Algo que sucede cuando las células de defensa de la persona se activan y atacan a las que producen color en la piel, esas zonas quedan sin defensa natural frente al sol, por lo que están más propensas a quemaduras solares”, explicó la médica dermatóloga Gabriela González Campos, responsable del servicio en ese centro de salud.



En la atención del vitiligo trabajan en detener la progresión de la enfermedad y en la restauración de la piel que fue afectada.



A ello, la profesional agregó que el cuadro “se puede detectar a cualquier edad” y precisó que “cada vez más se está asociando al vitiligo con la enfermedad tiroidea autoinmune de Hashimoto y otras patologías autoinmunes”.



Estigmatizar

Por otro lado, la médica habló de las secuelas emocionales que genera el cuadro en los pacientes que tienen el diagnóstico. “La enfermedad que se estigmatiza es una carga para la persona. El vitíligo no duele, no pica, no da síntomas, pero se ve, por lo que en algunos casos genera incomodidad al estar afectada la imagen corporal” de la persona, señaló.



También hizo mención a cuándo es necesario concurrir al médico, resaltando la importancia de la detección precoz. “Hay que consultar tempranamente ante una mancha clara en la piel, frecuentemente puede aparecer en la cara, en los pliegues y extremos corporales, lugares de traumatismos repetidos”, comentó sobre los signos de alerta a tener en cuenta.



En cuanto a las medidas terapéuticas, González Campos afirmó: “Aconsejamos a nuestros pacientes usar protector solar, evitar los traumatismos repetidos y en el primer escalón del tratamiento buscamos detener la progresión de la enfermedad”.



Además se investigan los desencadenantes físicos y psíquicos que llevan a tener el cuadro. “Contamos con medicamentos, cremas con corticoides, distintas medidas terapéuticas que implican hasta injertos de piel”, contó sobre algunos puntos que sigue el tratamiento apenas se detecta un caso.



Tras describir la primera etapa en la que buscan detener la progresión de la patología, en la segunda fase tratan de restaurar la repigmentación con tratamientos de fototerapia, que no son lo mismo que camas solares.



“Todavía los pronósticos no son concretos, muchas veces, se revierte la condición y otras no, en algunas zonas como la cara se tiene un alto índice de repigmentación, siendo los extremos corporales muchos más difíciles”, indicó sobre cómo se comporta cada caso.



Finalmente remarcó la importancia del apoyo psicoterapéutico para asumir este proceso en los casos en que la persona se vea afectada por la patología en el área emocional.