Realizan colecta para un hombre con Guillain-Barré

sábado 24 de junio de 2023 | 6:04hs.

Un grupo de amigos comenzó un pedido de ayuda para asistir a Sergio Gayoso, conocido en la Ciudad de las Cataratas como Teto.



Es que el hombre de 35 años, padre de dos niños, contrajo una enfermedad poco frecuente, síndrome de Guillain-Barré, y se encuentra internado en terapia intensiva del hospital de Puerto Iguazú, con pronóstico reservado.



El hombre ingresó al centro de salud el domingo con una parálisis total y debió ser traslado al Samic de Eldorado para practicarle una tomografía. Tras el estudio regresó a Iguazú donde permanece internado con respirador artificial.



Ante esta situación sus amigos difundieron un pedido de colaboración con una cuenta de Mercado Pago (alias: Diana.reyes89) a fin de reunir fondos para la familia.



“Estamos haciendo una colecta, si bien ahora no existen gastos importantes porque está internado en el hospital, no sabemos cuáles serán sus necesidades al recibir el alta”, indicaron.



“Nos comunicamos con la Fundación Luz Guillain-Barré de Córdoba para conocer un poco más y ellos amablemente nos guiaron, queríamos saber sobre el tratamiento. Estamos al tanto de la situación de Teto”, remarcaron.



Al hombre lo están medicando y una vez al día recibe terapia de inmunoglobulina, medicación que llegó desde la capital misionera. “Pedimos el traslado a Posadas pero nos dijeron que debido a sus condiciones de salud no lo pueden hacer”, finalizaron.