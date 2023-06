Prevén que las precipitaciones se acentúen desde julio por El Niño

sábado 24 de junio de 2023 | 6:04hs.

“Estamos pasando un otoño y un invierno atípico, va a terminar junio sin frío intenso”, las palabras de Favio Cabello, responsable de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad), resumen cómo se vivió el trimestre anterior y proyectan lo que sucederá en materia meteorológica en este invierno que acaba de comenzar. En lo que va de este mes se precipitaron apenas 25 milímetros de lluvia sobre la capital misionera, pero esa situación podría revertirse el mes próximo.



De esta manera, al hacer un análisis de los motivos por los cuales el frío viene demorado, precisó: “Las masas de aire polar no están avanzando al norte y hay varias causas para eso. En primer lugar la alta presión atmosférica sobre el sur de Brasil que funciona como un bloqueo, segundo hay muy pocos pasajes de sistemas de baja presión subpolares sobre la Patagonia que son los que atraen al aire de frío desde la Antártida y los desprendimientos de frío antártico hasta ahora fueron muy pocos”.



Todo este escenario puede generar que el invierno se prolongue más de lo habitual.



“Muchas veces cuando el invierno comienza tarde o flojo al principio, en la mayoría de los casos termina más tarde, con heladas tardías, inclusive hasta septiembre. Pero sí, estamos con temperaturas muy por encima de lo normal”, explicó y añadió que la proyección a tres meses habla de un invierno con menos frío.



Lluvias más intensas

En medio de todo lo dicho está el fenómeno climático de El Niño, que acaba de comenzar y calienta las aguas del océano Pacífico, generando el desarrollo de lluvias y tormentas que se espera que desde el mes venidero comiencen a ser más intensas sobre el Litoral, en particular en la provincia de Misiones.



“Ya estamos con El Niño porque las temperaturas del océano Pacífico están por encima de los 0,5 décimos de lo normal y esa situación se va a profundizar en la primavera y el verano. No nos puede extrañar que si bien junio termina con menos lluvias que lo normal, julio y agosto sean diferentes. Creo que en esos meses las lluvias pueden recuperarse mucho”, señaló Cabello en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



“Hay climatólogos que dicen que El Niño va a ser poderoso y todos los pronósticos hablan de por lo menos un Niño moderado y en el peor de los casos uno fuerte. En ambos casos la situación para Misiones y el Litoral no son buenas, porque habrá más lluvias que lo normal y sobre todo fenómenos tormentosos fuertes, episodios tornádicos”, sostuvo al pronosticar lo que se prevé para los próximos meses.



Una primera prueba de ello se dio -dijo- en los últimos días con un ciclón extratropical que se formó sobre la atmósfera misionera, pero adquirió fuerza al llegar a la costa catarinense, en Brasil.



“Vamos a tener ese tipo de temporales en esta primavera y verano sobre nuestra región”, comentó.



Por último, indicó que El Niño en fase de formación altera todo el patrón térmico en el planeta.



“La Organización Meteorológica Mundial (OMM) habla de que la mitad de este año y todo el próximo vamos a tener registros térmicos muy altos en el planeta”, finalizó.

Veranillo desde hoy hasta el martes

“Entre el sábado y el martes vamos a tener marcas quizás de hasta 31°”, señaló Favio Cabello, director de la Opad al hacer mención al evento meteorológico denominado veranillo de San Juan, que ocurre en proximidades a la festividad religiosa que se conmemora hoy.



“Este veranillo va a perdurar hasta el martes por lo menos. El miércoles va a ingresar un débil frente frío que va a hacer descender levemente las temperaturas, pero no para heladas”, sostuvo.



Las marcas más elevadas se darán sobre la capital misionera, pero también se sentirá el cambio térmico en el resto de Misiones.