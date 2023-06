“Este punto se toma con bronca porque el partido estaba para más”

viernes 23 de junio de 2023 | 6:01hs.

Fernando Gago, el entrenador de Racing, declaró que el empate 1-1 (Aníbal Moreno para la Academia y Francisco Álvarez para el Guapo) ante Barracas lo toma con bronca porque estaban para merecer más, pero no se les dio, en el marco de la fecha 21 de la Liga Profesional.

“Este punto se toma con bronca porque el partido estaba para merecer más y no se nos dio. Es un resultado que me molesta porque no me gustó el equipo en el segundo tiempo y la forma que lo hicimos”, se lamentó Gago.