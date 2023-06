Se levantó el paro tras 24 horas de trastornos por falta de colectivos

viernes 23 de junio de 2023 | 6:07hs.

Se levantó ayer el paro de colectivos tras conciliación lograda en el Ministerio de Trabajo de la Nación. De esta manera, la medida de fuerza seguía hasta la medianoche de ayer y, por lo tanto, desde el primer minuto de este viernes las unidades circularán de manera normal. Es lo que acordaron en nueva audiencia los empresarios y el gremio de los choferes.

Hoy volverán a circular los colectivos en todo el interior del país, quedando sin efecto el segundo día de paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Se conoció que el acuerdo salarial fue posible, ante el compromiso de los gobiernos provinciales de hacer un mayor aporte en subsidios bajo el concepto de compensación tarifaria. Esto implica que las empresas dispondrán de una mayor asistencia financiera para cubrir las exigencias salariales de la UTA.

El paro y el reclamo

Desde el primer minuto de ayer se desarrolló el paro dispuesto por la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), al no haberse concretado el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap). Sin embargo, se logró revertir la medida en nueva audiencia celebrada ayer entre las partes, con intervención del Ministerio de Trabajo y la Cámara de Empresas de Transporte.

La UTA reclama que el salario de los choferes registre aumentos escalonados que incluyan un salario de $348.800 en julio, $380.192 en agosto y una remuneración básica de $414.409 en septiembre, además de una suma no remunerativa y por única vez de $32.000.

En forma previa, los empresarios del transporte habían requerido un esfuerzo a los gobiernos provinciales y nacional para destrabar el conflicto salarial con los choferes. En tal sentido, Gerardo Ingaramo, titular de la Fatap, había indicado que “sin mayor ayuda del Estado es imposible resolver la paritaria”.

Las molestias

El paro de servicios de colectivos comenzó en la medianoche del miércoles y el malestar de los usuarios se hizo sentir con más fuerza durante la mañana de ayer cuando debían llegar a sus trabajos y actividades diarias en distintos puntos de Posadas, Garupá y Candelaria. La gran mayoría que precisaba del colectivo diariamente no tuvo otra opción que caminar, movilizarse en bicicleta o motovehículo, tomar remises, taxis, mientras que otros buscaron la forma de juntarse e ir en el auto de algún compañero de trabajo hacia el mismo destino.

En esta primera jornada de ausencia del servicio de transporte de corta y media distancia en el interior del país, no sólo los trabajadores fueron afectados sino también los estudiantes, que a su vez quedaron atrapados en un paro docente. Por ende, se detectó un bajo porcentaje de la concurrencia de alumnos debido a los dos factores mencionados.

Algunos optaron ayer por tomar un taxi para trasladarse.

En la jornada, donde no hubo servicio de transporte público de corta y media distancia, según la realidad de cada usuario, se observaron distintas situaciones para paliar el panorama. El enojo abundó en las calles y paradas de la capital provincial.

Este matutino salió a recorrer desde horas tempranas las distintas paradas en los barrios de la capital misionera, así como también la Terminal de Ómnibus y la Terminal de Transferencia Quaranta. La usuaria Cristina López relató a El Territorio que vino desde el barrio Itaembé Guazú y que su marido la trajo hasta la parada ubicada en Santa Catalina casi Quaranta. “En este lugar espero que un compañero de trabajo me lleve hacia el centro junto con otros colegas. Pese al paro de servicio los demás seguimos en actividad”, expresó.

Por otro lado, Roberto Barrios, taxista, afirmó que el movimiento comenzó a las 6 de la mañana. “Como fue un paro anticipado y avisado, los pasajeros buscamos alternativas para no viajar en remis porque es una fecha en la que no todos tienen dinero”, dijo.

Luego, contó que en lo que fue de la mañana ya realizó tres viajes. “Fue un día normal pero con un poco más de movimiento, la desesperación del usuario por trasladarse se da cuando el paro de colectivos es sorpresivo. Es donde más trabajamos”, cerró.

Cabe mencionar que la Terminal Transferencia Quaranta abrió normalmente sus puertas por ser “otra empresa” y pese al paro de transporte de ayer aseguraron que “trabajarán de forma habitual para brindar servicio de carga de sube”. Así lo expresaron las empleadas de la empresa a este medio durante la mañana de ayer. “Desde las 6 hasta las 23 trabajaremos normalmente”, indicaron.

Turistas varados

Por otro lado, en la Terminal de Ómnibus se observó poca circulación de pasajeros. No obstante, Lucas Rodríguez, encargado de compra y venta de pasajes en Río Uruguay sostuvo que “hay salidas normales de colectivos hacia Corrientes y Buenos Aires”. También, salieron con normalidad los colectivos de larga distancia con destino hacia Formosa.

En la terminal, se vio a muchos tristas varados quienes debían viajar al interior de la provincia y no pudieron hacerlo por el paro.

Tras recorrer en dos oportunidades la Terminal de Posadas, este matutino notó la llegada de muchos turistas que regresaban luego del fin de semana largo desde otras provincias. Así como también personas que llegaban desde otros puntos del NEA a realizarse estudios en el Hospital Madariaga y tenían turno.

Al respecto, Hilda González, oriunda de Ituzaingó (Corrientes), sostuvo que llegó a Posadas para realizarse un tratamiento en el Hospital y que debe regresar nuevamente. Sostuvo que ayer pudo paliar la situación porque le pidió traslado a un familiar .

Luis González, un viajero proveniente de Corrientes se encontró con la huelga de trabajadores de transporte, por lo que un amigo debió pasarlo a buscar para continuar su viaje al interior.

Por su parte, Federico Gantes, oriundo de Chaco, pero que vive en San Pedro, manifestó: “Llegué a las 4 de la mañana, tengo que ir para San Pedro. No tengo a nadie que me busque. Esperaré, si es que se levanta el paro, hasta el mediodía o si no, a dedo”. Gantes aseguró que aprovechó el fin de semana largo para visitar a su familia y que estaba de retorno a la provincia.

A su vez, Gabriela Pérez, turista de México se encontró en Posadas con el mismo panorama y sostuvo: “Es terrible, porque no hay otras opciones para comunicarse ni transportarse”.

Fueron parte de los complicados momentos que debieron sortear los usuarios del servicio procedentes de diversos puntos del país o simplemente los habitantes de Capital de la provincia, que debieron improvisar y les representó una mayor erogación trasladarse a cumplir sus diversos compromisos.

En las escuelas hubo poca concurrencia de alumnos