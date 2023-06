Las rockstars del vóley, en Misiones

viernes 23 de junio de 2023 | 6:00hs.

¿Taylor Swift? No, no la conozco. ¿Harry Styles? Me gusta un poco. ¿Reguetoneros o traperos? A veces los escucho. ¿Las Panteras? ¿La selección argentina femenina de vóleibol? ¡¡¡Las amo!!! El diálogo es ficticio, pero las escenas vividas en el aeropuerto de Posadas lo hacen verosímil. Fanáticos y fanáticas, de distintas edades, se aguantaron las dos horas de demora del vuelo, se entusiasmaron al ver a las jugadoras desembarcar y las fotos, los autógrafos y los rostros extasiados pueden hacer pensar que las deportistas son estrellas de rock.