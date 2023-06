Armada negó retener autos y alentó a filmar pedidos de coimas

jueves 22 de junio de 2023 | 6:04hs.

Como respuesta a la denuncia pública que lanzó Javier Pereira, apuntando a la Armada paraguaya como responsable de no permitir el avance de vehículos argentinos y de no actuar ante el supuesto pedido de coimas para adelantarse en la fila, brindó una conferencia de prensa Jorge Maldonado, comandante del subárea naval de Itapúa.

El responsable de seguridad en la zona primaria aduanera de Encarnación dijo que “desde la Armada Naval no existe la intención de detener el tráfico para que se generen colas”. Recordó que “existe un compromiso del lado argentino de habilitar 15 casillas que debían estar operativas desde enero, pero todavía no se cumplió”.

Sobre el pedido de dinero que denunciaron turistas para ganar lugar en la fila de vehículos, Maldonado instó a la ciudadanía “a filmar y fotografiar a las personas que le solicitan dinero con la promesa de que le va a ayudar a adelantarse para ingresar con mayor celeridad al área de control integrado”. Pidió “que denuncien ante la Policía Nacional y la Fiscalía para activar la investigación y esclarecer los hechos”.

“La gente se manifiesta sobre redes sociales y medios de prensa que no es la vía correspondiente. Si no hay denuncia formal, no se puede investigar y queda como un trascendido”, añadió.

Reconoció Maldonado que el informe de Vialidad “exhorta a evitar la carga estática sobre el puente. Fue construido hace 30 años con una capacidad pensada para 4 mil cruces diarios y ahora la cifra es mayor”. En ese sentido, confió que “en días de pocos cruces pasan 16 mil vehículos y en feriados alcanzan los 45 mil automóviles”.

Más de doce veces

Se conoció que el fin de semana largo lograron detectar que 58 vehículos lograron pasar más de 12 veces el puente. Ello muestra a las claras que hay privilegios para que algunos puende ir y volver durante el día y pone de manifiesto la existencia de un mecanismo aceitado de pase.

