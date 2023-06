Pese al anuncio, varias personas se vieron sorprendidas por el paro de colectivos

martes 13 de junio de 2023 | 8:20hs.

Desde horas muy tempranas de este martes, varios usuarios del Transporte Urbano de Pasajeros se mostraron sorprendidos debido al paro de actividades por parte de conductores de las unidades y llegaban a las paradas para trasladarse a los establecimientos educativos y trabajos.

Otro caso alarmante, fue el caso de las personas que perdieron turnos médicos, según lo explicado a El Territorio en una recorrida que se realizó por varios puntos. En la parada de las avenidas Mitre e Irigoyen de la localidad de Candelaria, un lugar que concentra a mucha gente, Rosana dijo: "Este paro me complica porque pierdo el turno, encima que cuesta obtenerlo, ahora voy a tener que perder horas enteras para sacar otro turno y vaya uno a saber para cuando me lo dan de nuevo. Yo no pensé que no iba a haber ninguna frecuencia, por lo menos un colectivo cada tanto deberían garantizar. Para colmo nos confunden porque en un momento dicen que hubo arreglo y al otro que no. Yo la verdad no sé muy bien qué piden pero deberían pensar en quienes tenemos obligaciones".

En otro sector de la localidad, sobre avenida Roque Gonzalez y Sáenz Peña, estaba Marcelo con su hija, el hombre destacó: "Hace una hora me entero que hay paro, hace una hora que estoy en el frío con mi hija, tenía que estar temprano para trabajar, la verdad que no estaba enterado que paraban de nuevo los colectivos, son días que uno pierde, somos trabajadores que nos sentimos muy afectados, deben componer esta situación porque dependemos de los colectivos para llegar a nuestros lugares de trabajo y no damos más con esto. Tienen que ponerse en regla, la verdad que nos afecta mucho, ahora no me queda otra que volver a mi casa con un día menos de trabajo".

Finalmente otro joven que llegaba a la parada sorprendido por el paro se mostró bastante molesto porque dijo que debía llegar a Posadas para firmar planillas laborales, "esto me re complica, no se que voy a hacer ahora".

Posadas

Además en la ciudad de Posadas en los refugios también se observaron personas que esperan impacientes a las unidades del Transporte Público de pasajeros. Algunos optaron por movilizarse en taxis o remises para dirigirse a sus lugares de trabajo.

Foto: Víctor Paniagua