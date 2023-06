Se esperan definiciones sobre el posible paro de colectivos de este martes

lunes 12 de junio de 2023 | 18:17hs.

Arrancó la asamblea en la que se decidirá si hay paro de transporte desde medianoche

Se está llevando a cabo en estos momentos la reunión entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Unión Tranviarios Automotor (UTA). De no haber acuerdo, habría paro de transporte en todo el país desde las 00 horas. La semana pasada hubo un quite de colaboración, seguido de una conciliación obligatoria. No obstante, sin chance de prórroga, se reúnen desde las 16.30 las partes para tratar de destrabar el conflicto. Pasadas las 18 la reunión pasó a un cuarto intermedio que reanudará la charla a las 19.30.

“A las compañeras y los compañeros del transporte de pasajeros informamos que en atención al fracaso de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la que las empresas se niegan a acordar un aumento salarial conforme el incremento de la inflación y en el que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, como del resto de las provincias del interior y la Ciudad de Buenos Aires se han encontrado ausentes” señala el comunicado de la UTA de la semana pasada.

“Conforme ello, de no acordarse los salarios para el personal representado para la próxima audiencia el día lunes, ratificamos un Paro por 24 horas en empresas de Corta y Media distancia de todo el país, desde las 00 horas del día martes 13 del corriente mes” insiste el comunicado.

El gremio conducido por Roberto Fernández busca elevar el básico retroactivo a abril a un valor de $ 262.000 junto a la liquidación de una suma fija no remunerativa y por única vez de $ 32.000. En tanto, desde mayo, garantizar ingresos por $ 284.000 y junio a $ 320.000.