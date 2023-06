Afiliados de Osde se quejan por prestación insuficiente

lunes 12 de junio de 2023 | 18:40hs.

El malestar por prestaciones insuficientes de parte de la empresa de medicina privada Osde, filial Misiones, va en aumento en las últimas semanas, según el relato de sus afiliados que, entre otras cosas, se quejan por la burocracia para autorizar y cubrir determinados estudios médicos o bien servicios como tratamientos de fertilidad y atención odontológica.

Por ejemplo, - siempre de acuerdo a los testimonios de los afiliados - hay algunos análisis que tienen una cobertura anual; en tanto si el médico pide la repetición de esos análisis en un período de tres meses para evaluar la evolución del paciente, esos pedidos ya no tienen cobertura y el afiliado lo debe abonar de manera particular.

Llama la atención de los socios y adherentes que es una situación que se genera en la filial Misiones, dado que en Buenos Aires por consultas similares no hubo mayor inconveniente, comentaron quienes fueron derivados o bien en contexto de viaje debieron atenderse en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Con anestesia y con odontología sucede que el afiliado, muchas veces, debe estar dispuesto a abonar pagos adicionales dependiendo el servicio porque los prestadores advierten que “no está dentro de la cobertura”, cuestionan los socios quienes en muchos casos advierten.

Consultado sobre la cuestión, Oscar Quagliozzi, presidente del Colegio de Odontólogos de Misiones señaló que “la realidad es que pagan a 60 días; aranceles que en la mayoría de los casos no cubren ni los costos. Pasa con todas las obras sociales y prepagas”. “El tema es que las prepagas como Osde cobran cuotas altas a sus afiliados y les venden cobertura 100 y la realidad de consultorio no es esa”, aseveró Quagliozzi.

Si bien son quejas que no quedan asentadas en la Superintendencia de Servicios de Salud, va en aumento el descontento de los socios porque no perciben determinadas coberturas siendo que los costos mensuales son elevados, por ejemplo, el plan básico para los afiliados ronda los 40 mil pesos.

De hecho, hay quienes optan por otras opciones debido a los costos. “Hice el trámite y me cambié a otra prepaga, porque todos los meses sube, en enero estaba pagando 18.000 pesos y ahora estoy pagando 40.000. Sube todos los meses un 3 %, 5 %, 10 %”, manifestó un afiliado.

Por su parte, desde Osde en diálogo con El Territorio informaron que "en el area de Odontologia general la cobertura es integral, en lo que se refiera a tratamientos mas específicos; como por ejemplo , implantes o prótesis odontológicas, la cobertura será de acuerdo al plan de contratación elegido".

Además agregaron que "lo que es alta complejidad, incluida en el PMO la cobertura es total ;en cuanto a los estudios y análisis de rutina se cubren al 100% ; en algún caso en particular se podría requerir justificativo médico,los mismos son evaluados y/o analizados por el equipo de auditoría médica de la organización".

Reclamo formal

En las últimas semanas, un paciente registró un reclamo formal contra la prepaga Osde ante la Superintendencia de Servicios de Salud, sede Misiones, por una prestación insuficiente. “Tenemos presentados como formales solo un reclamo que está en curso, de una persona que necesita hacerse un tratamiento de alta complejidad en Buenos Aires, y todavía no están pudiendo concertar es la cobertura del traslado y los gastos de viáticos”, señalaron a este medio.

“Se hace un reclamo por prestación insuficiente; porque no termina de cerrar el círculo de prestación. No le niegan la cobertura de salud, pero no terminan de cerrar el valor de los gastos”, explicaron las autoridades consultadas.