Políticas públicas en educación: de la inclusión a la igualdad

jueves 08 de junio de 2023 | 6:04hs.

El gobernador Herrera Ahuad también se dedicó a explicar las políticas públicas de Misiones en materia educativa. Dijo que “la educación es una cuestión fundamental, pero no sólo en la apuesta firme a la inclusión de la educación tradicional, sino también es una cuestión de derechos humanos y de igualdad de oportunidades; el acceso a una educación disruptiva, que ya nuestros jóvenes, en cualquier lugar de mi provincia, tienen la posibilidad de acceder a una escuela de robótica, a una escuela secundaria de innovación, o ir hacia sistemas formativos superiores”.

“Porque también eso tiene que ver con las corrientes migratorias, que los jóvenes de mi provincia no tengan que venir a otros lugares para encontrar ese tipo de oferta en lo que hace la matriz educativa. Eso se llama federalismo”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador dijo que decidió acompañar al ministro de Pedro porque “él conoce la realidad de la provincia y hemos trabajado juntos en esta matriz inclusiva de todos. Inclusiva hasta en lo particular, yo soy sordo, hipoacúsico absolutamente, escucho a través de un implante coclear, me ha tocado transitar la pandemia siendo sordo, con un implante, con gente con barbijo donde no podía leerle los labios y me ha tocado gobernar durante todo ese tiempo y he encontrado en el ministro también otra persona con el entendimiento y con la posibilidad de que podamos avanzar junto a las políticas públicas”.

