“Me propongo ser presidente para garantizar el crecimiento del país”

domingo 04 de junio de 2023 | 6:04hs.

El último lunes, Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández, decidió postularse como precandidato a presidente. Con la intención de ir a las Paso, el funcionario del Frente de Todos publicó un video en el que habla sobre la situación actual y anticipa la línea de campaña enfocada en un desarrollo económico que comenzaría a vislumbrarse ya a finales de este año.



En ese marco, en una entrevista con El Territorio, Rossi afirmó que la decisión de ingresar a la escena electoral no fue de un día para el otro, sino que contempló de forma previa las posibilidades para, recién entonces, entrar en juego. Se refirió además a Misiones como una de las provincias con mayor crecimiento, aunque señaló la necesidad de tener una mirada particular, desde la economía de fronteras.





Decidió ser precandidato a presidente, ¿qué fue lo que lo motivó?

Yo empecé a pensar en esta posibilidad una vez que el presidente decidió no ser candidato a la reelección. Entonces allí empecé a evaluar esa posibilidad. Me tomé un tiempo prudencial, charlé con muchísima gente. A partir de esa charla, y haber mirado algunas encuestas también, concluí en que mi precandidatura podía llegar a sensibilizar y empatizar con distintos sectores del Frente de Todos. Así que el paso que había que dar era formalizar esa presentación, lo hice el día lunes pasado, y de acá al 24 de junio queda el gran desafío de compartir una candidatura en una lista. Ese es el desafío que tenemos.



Si Alberto (Fernández) hubiese expresado el deseo de ser candidato, ¿usted lo hubiese acompañado?

Yo soy el jefe de Gabinete del presidente, así que no podía tomar ninguna decisión ni hacer ningún tipo de movimiento si el presidente no hubiese tomado la decisión que finalmente tomó. Esa era la situación.



¿Ya ha pensado en el compañero de fórmula?

No, la verdad que recién empezamos este camino, que no solamente contempla el hecho de armar una lista con el compañero de fórmula, sino una lista que contemple a lo largo y ancho de Argentina. Dentro de lo cual tendrá que definirse también un compañero o compañera de fórmula. Estoy priorizando la posibilidad de que sea una compañera, que sea una mujer la que esté compartiendo la lista conmigo.



En el video de presentación hablaba de las 3 “i” (inflación, inseguridad e incertidumbre) que aquejan a la sociedad hoy. ¿Ya está trabajando en un eventual plan de gobierno para atender a esas necesidades?

Sin dudas. Creo que hay que fortalecer - sobre todo el año que viene, y creo que estaremos en condiciones de realizarlo- el nivel de reservas del Banco Central. Si nosotros aumentamos el nivel de reservas del Banco Central, vamos a controlar el tipo de cambio, el valor del dólar. Y controlando el valor del dólar, claramente vamos a empezar a bajar la inflación y devolverle poder adquisitivo a los argentinos. Si logramos eso, vamos a aumentar el consumo, vamos a empezar a darle certidumbre, certeza, al conjunto de los argentinos. Y podremos comenzar a trabajar absolutamente sobre el resto de todos los temas.



Necesitamos ordenar y tranquilizar el funcionamiento del país, y la vida del conjunto de los argentinos. Y en ese sentido es donde vamos a trabajar. Es prioritario para mí que el Banco Central componga reservas para tener una política económica de fuerte gestión y capacidad de gestión. Una política económica que tenga fortaleza para tomar y sostener las decisiones económicas que se van tomando. Usted sabe que en Argentina, cada vez que se mueve el tipo de cambio, se mueven todos los precios y eso es lo que lleva adelante la inflación. Bueno, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es controlar eso.



Usted hace alusión a que la situación actual responde a factores externos, como la guerra o la pandemia. ¿Pero considera que hubo también decisiones internas que propiciaron este escenario o medidas que usted habría tomado de diferente manera?

Yo puntualizo con las condiciones externas porque creo que sin dudas hay que puntualizarlas para analizar el contexto general, no para que sean justificativos. Indudablemente, uno siempre puede tratar de mejorar las cosas, hacerlas mejor. Pero ciertamente hubo y hay todavía hoy condiciones externas que de alguna manera, han complicado la gestión.



La verdad es que nos ha complicado a todos los argentinos, hemos pasado años difíciles todos, porque la pandemia no fue sólo para el gobierno, fue para los argentinos; la sequía no fue solamente para los argentinos, fue para el gobierno. Entonces, hemos tenido cuatro años difíciles y esos cuatro años han repercutido, y repercuten hoy en la economía de todos.



Ahora también quiero decirle al conjunto de los argentinos que esto va a pasar, no dentro de diez años, sino que a partir de finalización del año. Entre noviembre y diciembre, y el año que viene, cambian las condiciones en Argentina. Lo que tienen que garantizarse los argentinos es que ese crecimiento que se va a producir en el país, sea redistribuido entre todos los argentinos. Ese es el desafío más importante. Por eso, me propongo ser presidente, para garantizar el crecimiento, y que sea con inclusión y equidad.



En Misiones venimos esperando hace tiempo medidas específicas que nos han prometido, como el gasoducto y la zona aduanera especial por el contexto en el que estamos. ¿Qué piensa respecto a la situación de provincias periféricas y de fronteras como la nuestra?

Mirá, hay dos cuestiones. Está claro que hay una economía de frontera y ustedes en Misiones, Formosa, Jujuy, Salta –por nombrar las del Norte– lo viven más claramente. Cuando digo que existe una economía de frontera es porque hay causas que hay que atenderlas y en ese sentido, claramente hay que tener una mirada sobre lo que pasa en los países limítrofes. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en la provincia de Mendoza y San Juan es que favorecidos por el tipo de cambio, ciudadanos chilenos cruzan la cordillera para aprovisionarse. A veces resulta al revés y allí es cuando genera un impacto negativo en la economía del país.



Siempre me acuerdo yo que Misiones fue una de las pocas provincias donde creció la economía durante el año de cuarentena estricta. Y eso, porque estaba impedido salir e ingresar al país. Entonces claramente, los misioneros tenían que abastecerse de las propias actividades económicas que se producían en el país y eventualmente en la misma provincia. Hay que tener una mirada específica sobre cada una de las regiones en un país tan grande



También te quiero decir lo siguiente, porque me parece importante puntualizar: el año pasado, terminamos el año con 6,3% de desocupación. Pero ese 6,3% no es uniforme. En el Amba y en la región pampeana fue más alto, un 7% en el Amba y 6,5% en la región pampeana. Y fue mucho más bajo en las distintas regiones del interior. En el Noa y Cuyo fue de 3,4 y 3,5%; y en la Patagonia y Nea, fue entre 4 y 5, 5%.



Con lo cual indica que estamos en un escenario donde, al contrario de lo que hemos visto siempre en nuestro país, con la concentración demográfica que se da en Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano, pareciese que estamos en un escenario donde hay más empleo en el interior del país que en la zona central o específicamente en el Conurbano. Y ese es un dato que creo que debemos seguir potenciándolo, impulsando las actividades regionales y potenciando también aquellas que van generando o traccionando puestos de trabajo en toda la región.



¿Esa sería una de sus propuestas de campaña?

Claramente, hay que trabajar para potenciar el desarrollo económico de cada una de las provincias.