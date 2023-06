Recapturaron a la puma que había escapado del refugio

domingo 04 de junio de 2023 | 6:04hs.

Tras una semana de trabajo intenso, el personal de Güirá Oga logró ayer recapturar a la segunda puma que se había escapado del recinto de protección y recría en la ciudad de Puerto Iguazú.



La huida de las dos hembras se había dado el pasado sábado luego de que personas desconocidas rompieron el candado y dejaron la puerta del recinto de pumas abierta. Una de ellas fue recapturada a las pocas horas, pero la otra ejemplar permaneció sin ser vista y la situación mantuvo en vilo a toda la ciudad, ya que no se sabía si podía estar en una zona urbanizada o cerca de la comunidad mbya Fortín Mbororé.



Según indicaron de Güirá Oga, la recaptura de esta segunda ejemplar se produjo ayer por la mañana y no fue necesario utilizar dardos tranquilizantes, simplemente guiaron al animal al recinto con un cebo que estaba preparado.



Detallaron que el personal que se encontraba realizando las recorridas por la desaparición del felino observó fugazmente la presencia de Arana, como la llaman.



En silencio se acercaron al sitio del avistaje y se divisó a la hembra dirigiéndose hacia el sector del recinto de pumas.



Ante este panorama rápidamente notificaron al personal veterinario, que decidió efectuar un rastrillaje desde el exterior de los caminos internos de Güirá Oga hacia la zona de los recintos, y coordinaron con el resto del personal de cuidadores para guiarlo hacia el sitio donde estaba preparado el cebo correspondiente.



El lugar donde se encontraba el cebo es un área de vuelo o entrenamiento de águilas y halcones, allí la esperaba el cuidador habitual de estos felinos, que llevaba en su mano la ración acostumbrada para Arana, quien fue directamente al hombre que la llamaba con su característico silbido (reflejo condicionado).



En base al relato desde la entidad, el paso del puma era firme y se dirigía directamente al recinto donde estaba apostado su cuidador, así el ejemplar finalmente entró solo en busca de comida y otro cuidador, que también estaba apostado oculto, cerró la puerta inmediatamente.



“Una vez en el recinto y ya con el puma en su plataforma de descanso habitual, observamos que su condición física era buena con una ligera evidencia de pérdida de peso. También alrededor de su boca se observaron espinas de coendú (Sphiggurus spinosus), clara señal que el felino intentó capturar una especie silvestre”, indicaron.



Por último, desde Güirá Oga indicaron que durante los próximos días ambos animales permanecerán en sus recintos de manejo donde el personal veterinario efectuará todos los controles necesarios, además de disminuir el estrés generado por esta situación.



El Güirá Oga es un lugar de rescate y rehabilitación de animales silvestres que fueron víctimas del tráfico de fauna o del abuso humano. Un grupo de profesionales trabaja allí para asegurar la supervivencia de las especies y devolverlos a su hábitat. Las dos pumas en particular, llegaron al predio siendo cachorros, ya que su madre fue asesinada por cazadores furtivos.



El predio se ubica en ruta 12 kilómetro 1638 y se espera que hoy reabra sus puertas al público.