Suspenden la zafra cañera por efectos de la sequía

sábado 03 de junio de 2023 | 6:04hs.

Tras reunirse en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai), los productores nucleados en la Asociación Cañeros Sur junto a José Garzón Maceda, gerente general del Ifai y María Paula Kovalski, gerente del Ingenio Azucarero de San Javier, se decidió no realizar la zafra cañera 2023.



Los bajos rendimientos de la producción afectada por la sequía de los últimos años golpearon la calidad de la materia prima, informó el Ifai en un comunicado.



La medida se tomó ante los números surgidos del campo, que totalizarían entre 8.400 y 10.000 toneladas, cifras que no justifican -como el año anterior- poner en marcha el ingenio ya que se requiere el doble como mínimo. Además resaltaron que desde el Gobierno provincial gestionan la contención de los productores que puedan verse afectados por la situación.



En la reunión también estuvo el intendente de San Javier, Matías Vilchez, quien manifestó: “Estamos tratando de proponer que los productores se incentiven y volvamos a tener caña de calidad. Hoy lamentablemente las secuelas del clima dejaron una mala caña que no alcanza”.



Por su parte, Eduardo Silveira, presidente de la Asociación Cañeros Sur confirmó la suspensión de la zafra de este año e indicó que se realizará junto al Ifai un relevamiento de la existencia de materia prima y evaluación de rindes. “Vamos a gestionar con los números del campo el apoyo del Estado para continuar con la cuenca cañera”, confirmó Silveira.