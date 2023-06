Se sostiene el número de yaguaretés, pero la situación es crítica en Yabotí

sábado 03 de junio de 2023 | 6:04hs.

Monumento natural de Misiones y reconocido como el felino más grande de América, el yaguareté está en peligro de extinción desde hace largo tiempo.



La caza furtiva, los atropellamientos, el avance de la ganadería y los cultivos sumado a urbanizaciones sin planificación se cuentan entre sus principales amenazas. Así se informó ayer en la presentación del informe “Estado poblacional del yaguareté en el Bosque atlántico”, encuentro que se desarrolló en Posadas.

La ceremonia de presentación de datos se hizo ayer. Foto: Marcelo Rodríguez

El trabajo constituye una especie de censo o monitoreo que da cuenta de cuántos felinos hay en el Corredor Verde que comparte la provincia de Misiones con Brasil y en qué estado están. A su vez, sirve para tener indicios del nivel de conservación de la selva.



Del documento expuesto se desprende que el número de animales se mantiene estable comparado con el anterior trabajo del año 2020, pero hay zonas consideradas críticas como la Reserva Biósfera Yabotí, donde un solo ejemplar fue detectado deambulando entre el Parque Moconá y el Parque Estatal del Turvo, en Brasil.



El evento de ayer reunió a autoridades del Ministerio de Ecología de Misiones, la Fundación Vida Silvestre, Projeto Onças do Iguaçu y Proyecto Yaguareté, estas dos últimas organizaciones son las encargadas de los censos de población del felino cada dos años. En el encuentro se explicó que en el más reciente relevamiento los resultados del monitoreo indican que, en comparación con datos previos, la población se encuentra estable, con un tamaño total estimado entre 72 y 122 yaguaretés (con una media de 93).



El estudio -que se hizo durante 2022 y tras el procesamiento de los datos la información se difundió ayer- se realiza sobre el mayor remanente de selva paranaense en el mundo, integrado por la selva misionera y los parques do Iguaçu y do Turvo (de Brasil).



Se resaltó que la distribución de la especie no varió en los últimos 20 años. “En el Parque Nacional Iguazú se encuentra el mayor núcleo poblacional”, señaló el científico Agustín Paviolo, biólogo y socio fundador de la ONG Proyecto Yaguareté. Y agregó que el límite Sur de registro del animal en la tierra colorada es el Parque Salto Encantado.



Luego comparó que en Paraguay, las tres poblaciones de yaguaretés más cercanas se extinguieron en los últimos años. Eso da cuenta que también “el riesgo de extinción es cierto e inminente” en Misiones si no se toman medidas.



Si bien destacó que la población de felinos fue creciendo desde el primer monitoreo en el año 2005, cuando se encontraron 40 ejemplares, es un llamado de atención lo que pasa en la zona del Yabotí. “La situación allí es crítica, al borde de la extinción. Debemos pensar una estrategia para revertir eso”, acotó. También dijo que en todo el Norte del Corredor Verde la presión de la caza llega al 48% de la superficie.



A su vez sostuvo que la pérdida de bosque no fue cuantiosa en las últimas dos décadas, pero sí la pérdida de conectividad en áreas clave, quedando manchones de selva aislados. “Por eso restaurar ambientes es importante, pero caro”, indicó Paviolo que también destacó iniciativas como las que se llevan adelante en el Parque Iberá de Corrientes para reinsertar a la especie.



“Los datos del monitoreo demuestran que los esfuerzos de conservación del yaguareté están brindando resultados ya que dan cuenta de una población estable, pero sigue siendo imprescindible hacer más para que el felino y sus presas sobrevivan. Es por eso que el trabajo conjunto y el compromiso de organizaciones ambientales, la comunidad y el Gobierno tiene que incrementarse. El yaguareté es considerado un indicador de la salud de la biodiversidad, y de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas”, sostuvo, por su parte, Fernando Miñarro, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.



En la exposición del informe Paviolo resaltó que el estudio de monitoreo de la población de yaguaretés se realiza cada dos años a través del trabajo conjunto entre equipos científicos argentinos y brasileños.



Este último estudio constituyó un esfuerzo de cuatro meses de labor en la selva que abarcó más de 580.000 hectáreas de los dos países, donde se colocaron 224 estaciones de muestreo provistas con cámaras trampas.



“En este relevamiento se obtuvieron fotografías de 55 yaguaretés adultos diferentes y siete cachorros, y los modelos poblacionales nos indicaron que viven en la región algo más de 90 animales. El tamaño poblacional se mantuvo estable durante los últimos seis años, y si consideramos que en el año 2005 teníamos solamente alrededor de 40 animales, podemos considerar que las medidas para conservar la especie han dado buenos resultados. Sin embargo, las presiones que amenazan a la especie siguen latentes y en algunos casos creciendo”, finalizó Paviolo.

En cifras

224 El estudio demandó cuatro meses de labor en la selva y abarcó 580.000 hectáreas de los dos países, donde se colocaron 224 estaciones de muestreo.

Cómo detectan al felino

La información es obtenida a partir del análisis de imágenes tomadas por cámaras trampa, que se activan con un sensor que capta temperatura y movimiento, entonces, cuando un animal de sangre caliente pasa delante de estas se toma una fotografía o filma un video. Mediante ellas es posible monitorear a la especie en sitios clave, para estimar el tamaño y la densidad de sus poblaciones.



Las fotografías de yaguaretés obtenidas son separadas e individualizadas mediante un análisis del patrón de manchas del pelaje, únicos e irrepetibles en cada animal. Posteriormente, mediante modelos matemáticos se estima el número de individuos presentes en el área relevada, que por lo general es mayor al número de individuos registrados en las cámaras. En base a ese análisis, se logra obtener una estimación poblacional y un rango posible asociado, que indican la cantidad mínima y máxima de individuos que podría tener la población, ya que por cuestiones metodológicas no es posible obtener un dato exacto.

Sin datos del puma en Iguazú

A una semana del acto vandálico que facilitó el escape de dos pumas hembras del Centro de Rehabilitación y Recría de Animales Güirá Oga, fuerzas de seguridad, ONG y personal del centro trabajan intensamente para dar con del paradero del único animal que no fue recapturado y que podría ser potencialmente peligroso, ya que no tendría miedo al humano. Aunque aseguran que podría estar ya en zonas boscosas.



Desde Güirá Oga dijeron ayer que instalaron cámaras trampas en la zona donde podría estar, pero el resultado fue negativo. También se concentran las inspecciones en zonas cercanas a la comunidad mbya Fortín Mbororé de Iguazú. Tampoco se vieron huellas del puma. “No obstante continuamos recorriendo toda la zona disponible con el personal necesario para evitar que el puma pueda desplazarse hacia otras áreas”, señalaron.



“Siempre es muy importante recalcar que, ante la aparición del puma en determinados lugares, no deben intentar capturarlo ni acercarse, mantener calma y llamar rápidamente al teléfono 3757-534246”, indicaron.