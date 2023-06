Las distintas variantes del vegetarianismo: más allá de la dieta vegana y sus diferentes enfoques

viernes 02 de junio de 2023 | 11:33hs.

Por Karla Telöcken. Licenciada en Nutrición

El término “vegetariano” o "veggie" se aplica a aquella persona que decidió excluir las carnes de su alimentación, siendo así también existen distintos tipos o variantes de vegetarianos:



1.Vegano o vegetariano estricto: se basa exclusivamente en alimentos de origen vegetal, sin excepciones de ningún tipo.



2.Ovo-vegetariano: se basa en alimentos de origen vegetal e incluye huevos.

3.Lacto-vegetariano: se basa en alimentos de origen vegetal e incluye leche y sus derivados (queso, yogur)

4.Ovo-lacto-vegetariano: se basa en alimentos de origen vegetal e incluye huevos, leche y sus derivados.

5.Semi-vegetariano: se consume menos carnes e incluye huevos, leche y sus derivados. Por ejemplo, pesco-vegetariano: incluye pescados y mariscos.



Otros tipos o variantes de vegetarianos menos habituales son:

1.Crudívoro: persona que no cocina los alimentos que consume, de manera tal que come solo alimentos crudos como frutas, verduras, brotes, frutos secos, semillas, algas y aceites. Este tipo de alimentación es conocida como "raw food".



2.Frugívoro o frutariano: es aquella persona que se alimenta exclusivamente de frutos (generalmente crudos y de estación, como frutas, frutos secos, semillas, etc.), que pueden ser recogidos sin dañar las plantas; es decir que caen de los árboles.



3.Flexitariano o vegetariano flexible: es aquella persona que en su vida cotidiana no consume carnes pero sí lo hace en una situación social.





¿Qué dicen los especialistas internacionales y nacionales sobre la alimentación vegetariana?

La American Dietetic Association (ADA) manifestó su posición respecto a la alimentación vegetariana en tres artículos publicados en los años 2003, 2009 y 2016. En el último, la ADA, actual Academy of Nutrition and Dietetics (AND) afirmó que: "las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas. Podemos decir que pueden proporcionar beneficios para la salud, el rendimiento y a su vez sería positiva en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Éste tipo de alimentación es apropiada para todas las etapas del ciclo de vida, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la vejez, y para los atletas"





En Argentina, el Grupo de Trabajo Alimentos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) en el año 2014, elaboró un documento que finaliza afirmando que "si un individuo es vegetariano o decide adoptar este tipo de alimentación, debe ser provisto de educación y orientación por un profesional de la nutrición para convertirse en un vegetariano saludable".



Entre los mensajes de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) hay dos que hacen referencia a la alimentación vegetariana:



- Incluir hasta un huevo por día especialmente si no se consume la cantidad necesaria de carne.

- Combinar legumbres y cereales es una alternativa para reemplazar la carne en algunas comidas.





Beneficios nutricionales y para la salud de la alimentación vegetariana.



La alimentación vegetariana, generalmente, es:



- baja en grasas saturadas y colesterol,

- alta en fibra y

- contiene vitamina C, E, K y B9 (ácido fólico), provitamina A, magnesio, potasio, y fitoquímicos (como carotenoides y flavonoides).







Éste tipo de alimentación aporta beneficios tales como mantener niveles bajos de lipoproteínas de baja densidad (LDL, low density lipoprotein en inglés) y a su vez niveles bajos de glucosa en sangre, lo cual favorece a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

Los vegetarianos y veganos tienen menor incidencia en cardiopatía isquémica, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer (como colon y próstata)



Es importante destacar que, las personas que siguen una alimentación omnívora (alimentación basada en alimentos de origen vegetal y animal) también pueden tener éstos beneficios para la salud al seguir una selección de alimentos saludable y consciente, es decir, una alimentación con mayor ingesta de frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, carnes magras, lácteos semidescremados, huevo y aceite de oliva virgen, lo que se conoce como “Dieta Mediterránea”.



Debemos direccionar a la creación de hábitos saludables, optando por una alimentación consciente, lo más real y natural posible.