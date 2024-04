Realizarán curso destinado a personas con Síndrome de Down | El Territorio

Se trata del curso Auxiliar en Organización de Eventos y Congresos que se desarrollará cada viernes, desde el 3 de mayo al 28 de junio

martes 23 de abril de 2024 | 16:17hs.

El Cursado presencial se desarrollará cada viernes, desde el 3 de mayo al 28 de junio de 2024, en el horario de 17 a 18:30, en la Sede de la UCAMI (Av. Jauretche Nº 1036, esq. Av. Urquiza).

Las prácticas supervisadas, se llevarán a cabo entre los meses julio y agosto de 2024. El lugar, fecha y horario serán a definir de acuerdo a los eventos que se realizarán en esas fechas.

Está destinado a personas mayores de 18 años con Síndrome de Down.

Según el estudio realizado por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina en el año 2021, el 85% de las personas con Síndrome de Down mayores de 18 años se encuentra fuera del mercado laboral y el 66% de ellas no cuenta con ningún tipo de formación para el empleo.

Adhiriendo a los principios de igualdad de oportunidades promulgados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la UCAMI junto a Posadas Bureau y ASDAI llevarán a cabo este Curso de iniciación a la vida laboral para personas con Síndrome de Down.

Entre los objetivos del Curso de Auxiliar en Organización de Eventos y Congresos, en concordancia con el lema de la UCAMI “Fe y Ciencia con Compromiso Social”, se destacan:

•Promover oportunidades para la inclusión laboral y social de las personas con Síndrome de Down

•Promover el desarrollo de competencias, a través de la revalorización de los recursos personales de cada uno de los participantes del Curso.

•Fortalecer la autonomía, las habilidades y las responsabilidades personales de cada una de las personas que realicen el curso.

•Definir el perfil laboral de las personas que realicen el Curso.

•Crear la primera base de datos de auxiliares en organización de Eventos y Congresos con Síndrome de Down de la provincia de Misiones.

La actividad contará con un cuerpo docente especializado en la temática:

Prof. En Educación Especial, Sergio Horacio Villalba (Esc. Especial Nº4 y Centro de Educación Física Especial – CEFE) / Lic. en Terapia Ocupacional, Ornella Paola Lancioni (PUNTOMED) / Vicepresidente de Posadas Bureau, Débora Ofelia Basualdo Orlov (Bureau Posadas) / Lic. en Psicopedagogía, Silvana Cristina Nagel (Esc. Especial Nº1) / Lic. en Terapia Ocupacional, Verónica Ibarra (SIAIn - Universidad Gastón Dachary) y Lic. en Psicología, Paula Kohnen (UCAMI).

Los contenidos del Curso se organizarán en 8 módulos teóricos, donde se trabajarán temas tales como competencias laborales, tipos de eventos, funciones del auxiliar, organización de una empresa organizadora de eventos, fortalezas y claves básicas para el trabajo, vocación – proyecto de vida, emociones en el ambiente laboral, requerimientos para la entrevista laboral y armado de Curriculum Vitae.

El cierre de la capacitación consistirá en una experiencia práctica y supervisada en un evento.

Reunión Informativa: El viernes 26 de abril, en el horario de 17:00 a 18:30, se llevará a cabo la Reunión Informativa del Curso Auxiliar en Organización de Eventos y Congresos, destinado a personas con Síndrome de Down, en la sede de la UCAMI (Av. Jauretche Nº 1036, esq. Av. Urquiza).

Consultas: c.extension@fcs.ucami.edu.ar

Más información y preinscripción online: www.ucami.edu.ar