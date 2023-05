La correntina que será alcaldesa de un pueblo español

miércoles 31 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Entre mate y mate, y con la calidez argentina tan particular, María Blanca Irigoyen (44) recibió el lunes su primer día como “alcaldesa pedánea”, quedando (tras los comicios del domingo) al frente de Barcenilla, una localidad en el municipio de Piélagos, provincia de Cantabria. Su ciudad la adoptó hace casi veinte años, cuando decidió formar una familia en las lejanas tierras españolas, dejando atrás su Curuzú Cuatiá natal.

“Me llamo María Blanca Irigoyen y en el 2005 me establecí en el pueblo de Barcenilla, municipio de Piélagos en la provincia de Cantabria, al norte de España. Después de dos años de novia con un santanderino, a quien conocí en Corrientes capital”, expresó en referencia a su esposo Francisco. “Soy la hermana del actual intendente de Curuzú Cuatiá, Corrientes, José Irigoyen”, señaló.

Si bien María Blanca dejó Argentina y puntualmente Corrientes hace 18 años, nunca perdió su acento particular. “A todos les llama la atención que el acento nunca lo perdí”, dijo a El Territorio.

Respecto a su vida a miles de kilómetros, la flamante alcaldesa dijo: “Lo que más extraño es la familia y los amigos. Yo sigo muy conectada con mi familia y mis amigos, es como que estoy en constante comunicación con ellos, no perdí nunca ese hilo. Lo que extraño es eso. Porque después acá el mate, la yerba, todo eso se consigue, te podés hacer las empanadas, el chipá, lo único que cuesta para hacer es la torta frita que comemos en Corrientes. Pero el chipá, a mí me gusta mucho cocinar y lo hago yo, y los asados también, los hacemos acá en mi casa. Extraño más bien la gente”, por lo que su esposo y su hijo de 12 años, que nació en España, conocen el arte culinario correntino y regional de su mano.

Además, afirmó que a Curuzú Cuatiá va todos los años: “estuve el año pasado en julio. Yo voy una vez al año todos los años sí o sí, porque ahí tengo a mi papá, a mis hermanos, a toda mi familia. Estoy sola realmente acá, con la familia de mi marido”.

Alcaldesa pedánea

En cuanto a su incipiente carrera política, la curuzucuateña contó que “hace dos meses me ofrecieron presentarme para la alcaldía de mi pequeño pueblo. Lo dudé mucho y al final el cariño de la gente me hizo reflexionar en que podía hacerlo. Yo no militaba en este partido ni era simpatizante de ninguno”, dijo. Aunque recordó que “en Corrientes sí militaba y formaba parte de la Unión Cívica Radical. Trabajé mucho en las campañas políticas y cada vez que puedo me acerco”.

Su profesión, sin lugar a dudas, le abrió puertas. “Soy maestra de educación especial, maestra especialista en audición, lenguaje y pedagogía terapéutica. Estudié en Corrientes para profesora de sordos e hipoacúsicos. Y acá me homologaron el título. Acá se llama maestra especialista en audición y lenguaje. Después estudié para maestra en pedagogía terapéutica”.

En cuanto al sistema político, la funcionaria dijo: “Acá es diferente (al argentino) porque, por ejemplo, acá somos doce pueblos. El municipio se llama Piélagos y está conformado por doce pequeños pueblos, el más grande tiene 5 mil habitantes (el suyo tiene unos 500 habitantes), y en cada pueblo se elige un ‘alcalde pedáneo’, que es el que representa al pueblo. Después tenemos un alcalde de todo el municipio que es el que gobierna todos los municipios, pero que puede ser de otro color político, no tiene por qué ser del mismo porque cada pueblo es independiente. Siempre lo ideal es que sea del mismo color político para que los pueblos chiquitos puedan avanzar, sino es muy complicado. En este caso yo gané acá por el Partido Popular, y en Piélagos también ganó el Partido Popular, y en Cantabria también”, explicó.

Satisfecha con la tarea realizada, María Blanca dijo: “Me siento orgullosa como argentina de que me hayan elegido, es una gran responsabilidad, una doble responsabilidad me parece porque yo no soy de Cantabria y tengo que dejar bien en alto (al país) para que los niños el día de mañana digan ‘acá había una argentina e hizo bien las cosas”.