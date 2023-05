Wally Mareco fue imputado por la agresión a un municipal

lunes 29 de mayo de 2023 | 20:59hs.

El boxeador posadeño José “Wally” Mareco, detenido tras ser acusado de golpear a un empleado municipal de Posadas, fue trasladado hoy a las instalaciones del Juzgado de Instrucción Dos, donde completó la audiencia indagatoria.

Según detallaron fuentes del caso, en esa instancia escuchó los elementos en su contra, fue imputado por las lesiones y decidió dar su versión de los hechos. No trascendió lo que dijo, pero se sabe que buscó desligarse de lo ocurrido.

Las voces consultadas expresaron que su defensa presentó un pedido de excarcelación, que deberá ser analizado por el juez Juan Manuel Monte. Hasta anoche el deportista seguía detenido.

El denunciante es Remigio Gómez, un recolector de residuos que terminó internado por los golpes sufridos. El trabajador acusó a Mareco en la Comisaría Tercera el miércoles pasado, detallando que todo ocurrió mientras estaban haciendo las habituales tareas de recolección de residuos junto a otros operarios de la comuna.

En esta instancia, frente a uno de los autoservicios situados por la avenida López Torres observó que tres masculinos discutían con su compañera y decidió acercarse.

“Me acerco a ver qué estaba pasando y al llegar José Eduardo Mareco, sin mediar palabras, me propina un golpe de puño en el pómulo derecho por lo que pierdo el conocimiento y caigo al piso, donde recibo varios golpes más hasta que mis compañeros logran sacarlo”, relató el denunciante en sede policial.

El titular del Juzgado de Instrucción Dos, Juan Manuel Monte, ordenó la detención inmediata de Mareco con intervención de la brigada de la Unidad Regional Uno, Investigaciones, Comisaría Tercera y Dirección General de Seguridad.

Horas más tarde el boxeador se presentó en la comisaría quedando alojado en una celda.

El trabajador municipal quedó con graves lesiones y tuvo que ser internado. Pese a tener dificultades para hablar normalmente, el día jueves atendió a este medio y brindó un breve relato de lo ocurrido.

“Me dieron una piña en la sien y me durmió, me noqueó. Cuando me quise parar viene otro personaje y me pega y ahí él se sube arriba y me pega. Ahí aparece una persona que estaba comprando en el negocio y como que me saca”, expresó sobre el ataque.

Sobre su estado, dijo entonces que “Estoy todo dolorido, con dolores en la pierna y en la cabeza, con hematomas. Los dolores de la pierna me están matando. Los calmantes que me están poniendo calman algunos dolores pero la pierna no”.

Se limitó a expresar que no había ningún tipo de bronca previa que pudiera motivar tremenda agresión. Este medio también se contactó con la compañera de Gómez, quien expresó que no quería hacer declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Sí aseguró que quedó muy afectada por lo sucedido y que declaró ante las fuerzas policiales sobre esa experiencia.

Wally Mareco tiene un largo recorrido en el boxeo, pero además en el pasado también fue campeón argentino de judo, en lucha olímpica e incluso compitió en vale todo. Es decir, es una persona preparada profesionalmente para el combate.

Nota relacionada:

Municipal fue internado y acusó a boxeador de la agresión