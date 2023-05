Comercios abrirán mañana con normalidad

jueves 25 de mayo de 2023 | 8:45hs.

Hoy arranca el fin de semana largo por las celebraciones patrias, que se extiende hasta el domingo inclusive, siendo mañana feriado puente. Más allá de que esta idea se generó con el fin de motivar el turismo en el país, no tuvo una alta repercusión en el sector comercial.

Es que casi la totalidad de los comercios de distintos rubros abrirán con normalidad mañana y el sábado, e incluso en algunos casos también durante la jornada de hoy. De acuerdo a lo que comentaron desde diferentes áreas comerciales, esta decisión se debe en gran medida a la situación económica que aqueja al país. Cerrar un día significa pérdidas importantes que hoy en día, los emprendedores no pueden afrontar, pues deben pensar en la suba de costos y otros factores determinantes.

Según un relevamiento realizado por El Territorio en distintas localidades, se espera una merma del movimiento en la jornada de hoy, que estará acompañada por los actos y festejos por el día de la Patria. Mientras que mañana ya se vivirá como un día comercial con normalidad. Sobre eso se refirió Fernando Vely, integrante de la Cámara de Comercio de Posadas y empresario posadeño, quien confirmó el panorama en general y adelantó que abrirá con normalidad ambas jornadas debido a la situación económica.

De igual forma, el supermercadista Lucas Kerps sostuvo que “el viernes (por mañana) no vamos a cerrar, vamos a trabajar normalmente. Hay muchos negocios, como mayoristas que también van a abrir durante el jueves (hoy). Son muchos días y no se puede cerrar tanto, hay que pagar a los empleados y costos fijos, es una locura cerrar”.

En Eldorado, los pequeños comercios consultados no ven la posibilidad de abrir al público en la jornada de hoy, pero el resto de los días continuarán con su actividad normal. “Nosotros el jueves (por hoy) no abrimos, pero sí el viernes y el sábado. Es fin de mes, las ventas a estas alturas del mes no son buenas, y en general en los feriados no hay gente comprando. El viernes (mañana) sí porque la actividad más o menos se normaliza”, comentó Cecilia, empleada de un local eldoradense. De la misma manera afirmaron en otros comercios como ser librerías, comercios de ropa, y otras actividades.

En cuanto a los supermercados depende de los propietarios la decisión pero gran parte de ellos tampoco tienen previsto abrir el 25 de mayo. Una excepción es Ruta 17 que informó que hoy no abrirá sus sucursales ubicadas en el km. 2 y km. 11 de la ciudad, mientras que abrirá la sucursal del kilómetro 9. Mañana será lo contrario: abrirán las del kilómetros 2 y 11, y estará cerrada la del 9. En El Soberbio, los supermercados trabajaran ambos días hasta al mediodía y por la tarde estarán cerrados. Las despensas más pequeñas y locales de comidas trabajaran normalmente para atender al público.

Aprovechar el turismo

Hoy también arrancó el movimiento turístico y los comerciantes tienen un mayor flujo, por tal motivo prefieren no cerrar las puertas o bien hacerlo sólo un día y continuar trabajando. En Puerto Iguazú, la mayoría de los comercios relacionados al turismo trabajarán normalmente. Los únicos que cerrarán sus puertas en la jornada de hoy son papelerías y librerías, algunos comercios de ventas de indumentaria, mientras que los supermercados trabajarán media jornada. No obstante, teniendo en cuenta la importancia de este fin de semana largo que llega para aliviar la temporada baja, la mayoría de los comercios aprovecharán para aumentar las ventas y subsistir sin generar deudas hasta la temporada de julio.

En Jardín América, Dunav Bardic, propietario de Grupo Dunavich, dialogó con este medio y fundamentó la decisión. El empresario tiene una fábrica de hielo, distribución de agua en bidones y una gráfica. En todos los rubros coincidió que es favorable abrir las puertas de los comercios cuando hay feriado.

Si bien hoy se van a tomar el día libre y no habrá atención al público, mañana y el sábado será normal el trabajo en los tres lugares que tiene a cargo. “En la venta de hielo es bueno porque hay mayor movimiento de turistas y los principales clientes son estaciones de servicio o kioscos 24 horas”, dijo. En cuanto al Agua Aborigen con reparto de bidones sostuvo que es más fácil encontrar al cliente en el domicilio y en el caso de la gráfica la clientela tiene mayor tiempo de llegar para solicitar productos o enviar mensajes.

Funcionamiento de los servicios en Posadas

La municipalidad de Posadas informó que durante el feriado la recolección de residuos se realizará ambos días como es habitual en los dos turnos.

Lo mismo ocurrirá con los operativos de poda.

El Tribunal de Faltas funcionará con una guardia de 10 a 12 horas.

En lo que respecta a la atención en el Cementerio La Piedad, el sector administrativo abrirá de 7 a 17 y para las visitas el horario será de 7 a 18 horas. Mientras que el Jardín Botánico permanecerá abierto de 7 a 19 horas.