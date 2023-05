Muscari y la elección de actores: “No me importa si es retro o está en redes”

domingo 21 de mayo de 2023 | 6:00hs.

José María Muscari estrenó ‘Plagio’, una obra con un rutilante elenco que presenta a César Bordón, Nicolás Pauls, Thelma Fardín, Inés Estévez, entre otros.

Muscari, que suele sorprender con actores que están fuera de radar, reflexionó en una charla con la revista Gente acerca de cómo selecciona a quienes encarnarán a sus personajes

“Es un proceso antojadizo y egoísta; no pienso si los actores están o no en circulación, si están en la palestra o en su mejor momento, sino que lo hago a mi propio gusto”, indicó y siguió, “tengo una especie de nomenclador en mi cabeza que no está compuesto sólo por la actualidad, sino por una bitácora. Tengo 46 años y cuando era chico fui un gran consumidor de novelas y ficciones donde los actores se dedicaban a actuar y no a tener que cocinar, a encerrarse en una casa, a estar en realities”.

“La industria cambió y hoy los actores hacen lo que pueden. Y esos actores que veía cuando era chico me habitan como también lo hacen los actuales y llamo al que me gusta su trabajo, no importa si es retro o esta vigente y en redes”.