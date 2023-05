Familiares y amigos pedirán justicia por el crimen de Claudia Benítez

miércoles 17 de mayo de 2023 | 14:27hs.

Al cumplirse un año, familiares y amigos de Claudia Benítez, la taxista quien fuera encontrada sin vida dentro de un pozo de agua en Nemesio Parma, realizarán mañana jueves una manifestación pidiendo justicia. La concentración será desde las 14.30 en el mástil ubicado en la intersección de las avenidas Mitre y Uruguay de Posadas.

En esa línea, Nancy Benítez, hermana de la víctima, en diálogo con Acá te lo Contamos manifestó que recordar lo sucedido aún es muy “doloroso” y que la marcha que van a realizar este jueves es para pedir justicia y para que la muerte de su hermana “no quede en el olvido”.

“Recordar este día y el día mañana es muy doloroso porque la verdad todavía no se decidió nada, quién fue, la verdad de lo sucedido. Estamos todos shockeados, no sabemos nada, no nos dicen nada. La causa va despacio, marcha bien, pero todavía no tenemos esa respuesta y ella no tiene ese descanso en paz”, manifestó la mujer.

Tanto Juan Andrés R. y Franco R., ambos sospechosos del asesinato de Claudia, están detenidos mientras avanza la investigación. Según se pudo saber, Andrés ex marido de la taxista pidió la excarcelación en varias oportunidades, la cual fue negada.

“No podemos seguir con nuestra vida porque siempre estamos al pendiente de lo que nos vamos a enterar en las próximas horas o el día de mañana. Es muy difícil vivir seguir con eso y la verdad que nos duele mucho a todos; siempre estamos pensando quién será, quién fue, por qué lo hizo, queremos estar frente de la persona que hizo eso y preguntarle porque lo hizo”, expreso.

Con respecto a su ex cuñado, Nancy manifestó que él no puede mirarla a la cara, a ella ni a sus hermanas, aludiendo que “por alguna razón será”.

“Cuando él salió del salió del Juzgado N°7, no tenía cara para mirar a mis hermanas, agachó la cabeza y no podía mirar a mis hermanas. Ellas estaban paradas frente a él y él no le podía levantar la cara y eso porqué, si él no tuvo nada que ver por qué no puede levantar la cabeza”, se preguntó.

Por último volvió a pedir justicia por su hermana, “si fueron ellos dos, lo único que espero es la cadena perpetua. El cuerpo después de muerto habla y si el forense hizo su trabajo en buenos términos, en tiempo y forma, el cuerpo va a hablar va a decir que paso. El forense siempre tiene la en la palma de la mano el nombre del asesino, así que en ese caso pongo mi confianza en la mano del forense que estuvo con el cuerpo de mi hermana y opto porque se haga justicia y reciban cadena perpetua”.