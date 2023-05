La gira despedida de Roger Waters lo traerá en noviembre a River

viernes 05 de mayo de 2023 | 10:26hs.

Roger Waters está embarcado en su gira despedida This Is Not a Drill y tendrá una importante parada en Argentina. El exintegrante de Pink Floyd volverá al país después de sus shows de 2018 en el Estadio Único de La Plata y lo hará en el segundo semestre de este año.

Fue en dicho estadio donde el artista brindó nueve recitales inolvidables en 2012 como parte de su gira “The Wall Live”, lo que representó un récord de cantidad de shows en River en una sola visita para la historia del espectáculo en la Argentina (que mantuvo a lo largo de 10 años hasta la serie de recitales de Coldplay con 10 en total).

Cómo sacar las entradas para ver a Roger Waters en River

Los tickets para poder disfrutar del espectáculo del legendario músico en Buenos Aires tendrá una preventa a partir del lunes 8 de mayo a las 10 am y que estará abierta por 48 hs o hasta agotar stock. El único sitio de venta oficial es All Access.

El setlist de Roger Waters incluye 20 canciones de Pink Floyd como “Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”, entre otros. El artista canta, toca la guitarra, el bajo y el piano, y lo acompañarán sobre el escenario Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.

¿Están listos para vivir un show emblemático e histórico? El ícono de Pik Floyd nuevamente en el mítico estadio, donde hizo 9 shows en 2012 en un récord absoluto apra el país que mantuvo por una década.

No podía ser de otra manera: Roger Waters tenía que pasar por estas latitudes para despedirse de sus fanáticos argentinos, con quienes desarrolló un vínculo estrecho a lo largo de su carrera.