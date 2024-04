De Lali Espósito a Ricardo Darín, los famosos expresaron su apoyo a la marcha universitaria | El Territorio

Este martes, estudiantes, docentes y no docentes marchan rumbo al Congreso para reclamar por la educación pública.

martes 23 de abril de 2024 | 18:28hs.

Este martes, varias figuras del mundo del espectáculo expresaron su apoyo a la marcha universitaria, en la que estudiantes, docentes y no docentes protestarán frente al Congreso para reclamar por la educación pública.

A través de sus redes sociales, muchos famosos publicaron mensajes para concientizar sobre la importancia de acceder a la educación gratuita y de calidad. Dalma Maradona compartió un meme que refería a los estudiantes de arte y los de diseño gráfico encontrándose en la marcha y opinó: “Esto es espectacular”.

Dalma Maradona apoyó la marcha por la Universidad pública. (Foto: Instagram /dalmaradona)

Esto llevó a que muchos le consultaran por su posicionamiento y explicó: “Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante cinco años y recibirme ahí”. “Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte”, cerró.

Por su parte, Lali Espósito se limitó a compartir el videoclip de “Laligera”, que fue filmado en un establecimiento educativo junto a una bandera argentina.

Lali Espósito se manifestó en redes (Foto: Captura Instagram /lali)

En sus historias de Instagram, Jimena Barón publicó un cartel en el que se lee: “Sin educación pública no hay futuro”.

Jimena Barón apoyó la marcha por la Universidad pública. (Foto: Instagram /jmena)

En la misma sintonía, Ricardo Darín compartió una ilustración del escudo universitario federal junto al hashtag “yo defiendo la educación pública”. Algo similar ocurrió con Jorge Rial, Thelma Fardín, Barby Franco y Romina Pereiro, quien además publicó otra historia con algunos datos de la UBA.

Ricardo Darín apoyó la marcha en la defensa de la educación pública. (Foto: Instagram /ricardodarinok)

Nito Artaza compartió algunas historias con la frase: “Todos por la protección de la educación pública. Hoy vamos todos a defender la educación pública”. “Solo el acceso al conocimiento te hará libre”, aseguró.

Nito Artaza apoyó la marcha en la defensa de la educación pública. (Foto: Instagram /artazanito)

Julieta Zylberberg también decidió volcarse a sus redes sociales para expresar su apoyo. “Nuestros días en el Carlos Pellegrini. Nuestra escuela. El año en el que egresamos y en el reencuentro 20 años después. Me dio a mis amigas que amo, me dio muchísimos conocimientos, los mejores profesores. Pero también me mostró el país en el que vivo, las diferentes realidades que coexisten, me enseñó de empatía, y me enseñó a luchar por lo que es nuestro”, escribió. Y concluyó: “Viva la educación pública, viva la UBA. Nos quieren brutos y dominados, no permitamos que eso pase”.

Julieta Zylberberg apoyó la marcha. (Foto: Captura Instagram /juli_zylberberg)

Asimismo, Esteban Lamothe compartió una serie de historias. En una de ellas se leía: “No tengo título universitario, pero banco la Universidad Pública”.

Esteban Lamothe apoyó la marcha. (Foto: Captura Instagram /estebanlamothe)

Tato Quattordio también se expresó en sus redes con un cartel en el que se leía: “Desfinanciamiento educativo no. Educación pública, libre y gratuita, sí”. “Digamos no al ataque planificado a las Universidades Públicas Argentinas. No hay justificación para ahogar económicamente a las Universidades Públicas Nacionales más que el evidente objetivo de desprestigiar las Instituciones educativas para ofrecer así una educación terciaria privada y arancelada en Argentina”, reclamó.