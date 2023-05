Fernández dialogó con Lula sobre inversiones y el fortalecimiento de reservas

El presidente Alberto Fernández y su comitiva ingresaron a la residencia presidencial brasileña para reunirse con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. -

Fernández entró pasadas las 17.45 al Palacio de la Alvorada, en Brasilia, acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En la reunión ambos mandatarios y sus funcionarios analizaron las relaciones bilaterales y los acuerdos entre ambas naciones, fundamentalmente los relacionados con el intercambio comercial y los mecanismos para profundizarlos y agilizarlos.

Se prevé que los mandatarios compartan luego una cena de trabajo en la misma residencia.

Lula da Silva aseguró que "Argentina y Brasil juntos son más fuertes".

"Una alegría recibir al amigo Alberto Fernández hoy en el Palacio de la Alvorada. Brasil y Argentina son hermanos y tendremos relaciones cada vez más prósperas con uno de los mayores socios comerciales de nuestro país y de nuestra industria. Juntos somos más fuertes", aseguró Lula en su cuenta de Twitter.

Uma alegria receber o amigo @alferdez hoje no Palácio do Alvorada. Brasil e Argentina são países irmãos e teremos relações cada vez mais prósperas com um dos maiores parceiros comerciais do nosso país e da nossa indústria. Juntos somos mais fortes 🇧🇷🇦🇷



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/7XTV5w1Nt8