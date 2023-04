“Protege contra los cuatro serotipos”

viernes 28 de abril de 2023 | 6:04hs.

La vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda está basada en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra todas las variantes de la enfermedad. “Que tenga el registro y la aprobación no quiere decir que esté disponible en el país, para eso va a faltar un poquito”, indicó la directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Analía Ureña.

“El siguiente paso es el ingreso de la vacuna al país, la aprobación de los lotes, la distribución y la comercialización; el proceso demora unos meses”, dijo en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

En este marco, detalló que lu uso no está aprobado para personas embarazadas, que estén amamantando o inmunocomprendidas, al igual que en menores de 3 años. “Todavía no hay datos de la vacuna para poder recomendarla en esos grupos”, añadió. Asimismo, precisó que “está compuesta principalmente por el dengue 2 y tiene componentes de los otros tres serotipos, con lo cual protege para los cuatro serotipos. “Los resultados de los ensayos clínicos mostraron una mayor protección para el dengue 2, pero también muy buenos datos de eficacia contra el dengue 1, no tanto contra el dengue 3 y el 4; un poco porque tampoco hubo mucha circulación de estos serotipos en los lugares en los que se probó la vacuna. La eficacia que mostró contra el dengue 1 y 2 es del 80% para los casos severos y más del 60% para los leves o ambulatorios”, dijo.

“Sobre todo, mostró muy buenos datos de seguridad, algo muy esperado ya que la vacuna anterior -también registrada en el país pero nunca utilizada- tenía una advertencia del laboratorio productor que indicaba que no era recomendable usarla por cuestiones de seguridad en personas que no hayan sido expuestas al dengue previamente. Esta vacuna (TAK-003) mostró que es segura y eficaz tanto en personas expuestas previamente como no expuestas”, destacó la médica infectóloga. A su vez, señaló que la inmunización servirá para prevenir la infección y los casos sintomáticos leves, mientras que en casos severos, podría evitar las hospitalizaciones.

Por otra parte, se refirió a los brotes de dengue en la provincia. “Misiones es un lugar donde no se puede certificar la endemicidad porque para decir que es endémico tiene que haber notificación de casos todo el año. Lo que aparecen son brotes por temporada que inician en verano con el calor y se extienden haciendo su pico en otoño, en los meses de invierno empiezan a bajar los casos y en algún momento del año la notificación deja de aparecer. Cuando un lugar se torna endémico, empiezan a haber muchos casos a menor edad. En general, en nuestro país, la mayor cantidad de casos se dan en adultos o en adulto jóvenes, no tanto en pediatría”.

Dengue: Misiones buscará contar con la vacuna aprobada por Anmat