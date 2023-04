Sin precios, con ventas en pausa y retraso en la entrega de materiales

miércoles 26 de abril de 2023 | 9:45hs.

Con un panorama difícil en cuanto a la suba del dólar, los responsables de corralones y ferretería consultados por este medio, afirman que hay incertidumbre desde el rubro. Algunos sacaron los precios de los productos porque suben de una hora hacia a la otra, mientras que otros pausaron la venta de artículos de metalúrgica. Además, hay retraso en la entrega por parte de los proveedores debido a que esperan a que la moneda se estabilice.

No obstante, aseguran que hay demanda. “Los clientes compran porque los materiales y herramientas ligados a la construcción son sinónimo de inversión en un contexto económico incierto”.

José Luis Gottschalk, responsable de Don Emilio, contó a El Territorio que la suba del dólar impacta fuertemente en el rubro, sobre todo lo que es metalúrgica como hierro, chapa y similares. Además, sostuvo que hay lugares dedicados a la venta de aberturas, aluminio y chapa que no están vendiendo hasta que la situación no se estabilice.

Por su parte, Mauricio Aguilar, de Ferretería Aguilar, aseguró que “los proveedores esperan que la moneda se normalice para la entrega de productos con nuevos precios”. Incluso, sostuvo que hay faltantes en las mercaderías importadas.

Materiales

Debido al aumento de la moneda extranjera en los últimos días, Gottschalk afirmó que están suspendidas las ventas de abertura, aluminio y chapa, mientras que, en los rubros de embolsados como cemento, están sin inconvenientes y con entregas normales. No obstante, anticipó subas la próxima semana.

“Todos los insumos están atados al dólar del Banco Nación. Todo lo que se factura, es al precio del dólar del día anterior de dicho Banco”, dijo.

El comerciante expresó que “ante tal contexto no queda otra que esperar la calma. Se vive el día a día esperando qué sucederá mañana”. Luego, aceptó que hay dificultades en el mercado de los materiales “sobre todo para la venta de herramientas importadas como taladro y demás artefactos eléctricos que hasta que no haya estabilidad no se sabrá a qué precio se puede reponer”.

Por otro lado, Marta Herterich, gerenta de Garro, aseguró que “la falta de materia prima que tienen las industrias, repercute en el consumidor final”. Expresó que el dólar siempre marca el ritmo del trabajo.

Sobre la demanda, aseguró que el cliente que tiene el dinero y decide invertir en materiales de construcción no piensa dos veces. Pese a que hay consultas diarias sobre lista de precios, desde la empresa no entregan este tipo de escritos porque los precios suben de una hora a la otra. Incluso, relató que borraron la mayoría de los costos de algunos productos para evitar confusión con los clientes.

“El ciudadano común necesita invertir porque se da cuenta que es una forma de escape a toda esta situación. Con este contexto hay ventas sí o sí porque no se sabe sobre cómo estará el precio para hacerse un baño o construir otra parte de su hogar en los próximos días. Se vive el día a día”, expresó.

La gerenta detalló que dan presupuestos de manera escrita, y que se respetan los presupuestos dados de una mañana hacia la tarde, al igual que al cliente que paga por transferencia bancaria y tarde en impactar su pago. No obstante, “al cliente que averiguó un presupuesto la semana anterior es difícil mantener ese precio porque se actualiza de una semana a la otra y de un día para otro”.

A su vez, Franco Díaz, vendedor en un corralón, aseguró que el lunes y ayer los proveedores de piedras, arena, ladrillo, cemento y artículos de electricidad le avisaron que no le bajarán mercadería hasta el viernes debido a que “el dólar seguirá subiendo y necesitan que los precios de los productos se estabilicen”.

Ferretería

Por su parte, Mauricio Aguilar, coincidió en que predomina la incertidumbre con respecto a la suba del dólar. “Hay proveedores que ya están aumentando los precios de lista y otros que optan por acortar los plazos de pago. Los que aumentan, tienen su tipo de cambio particular y por esta situación incrementa la cotización que manejan”, explicó.

Luego confirmó que los proveedores aguardan la estabilización de la moneda y que existen faltantes de mercadería importada debido a que no hay autorización del Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira). Como consecuencia, los importadores no llegan con el abastecimiento y hay retraso en la entrega de mercadería. Según Aguilar, es un problema que se arrastra desde el año pasado y que en el último tiempo se acentuó aún más.

“Estamos esperando que la situación se regularice pero el panorama es complicado. Más allá de la estabilización del dólar paralelo, que es un dólar de referencia. El problema más grande es que en la actualidad el país no tiene dólares, lo que complica el proceso de importación principalmente”, planteó.

Seguidamente se refirió a que la demanda sigue siendo positiva sobre todo los días lunes, martes y miércoles que el comercio cuenta con el beneficio de los programas Ahora, los cuales tienen cuotas sin interés y reintegro. “Las máquinas de la marca Stihl y todo tipo de herramientas salieron mucho estos días. Hay momentos de pico de venta, los clientes invierten porque tienen dólares y lo cambian a efectivo y el tipo de cambio les favorece. También porque creen que habrá faltantes”, cerró.