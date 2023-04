Santo Tomé definió sus candidatos a concejales y convencionales

lunes 24 de abril de 2023 | 23:00hs.

El pasado sábado era el último plazo para la presentación de listas de partidos y/o frentes. Este año se procederá a concretar la reforma de la Carta Orgánica Municipal, por lo que cada partido o frente presentó también a sus candidatos a convencionales.

En la oportunidad se elegirán cinco concejales titulares y tres suplentes, y además se elegirán convencionales constituyentes: once titulares y ocho suplentes. Y esa misma fecha, por adhesión del Ejecutivo Municipal al decreto provincial que convoca a comicios, se realizará simultáneamente con las elecciones provinciales el día 11 de junio.

Las listas dadas a conocer fueron de: Eco + Vamos Corrientes, Frente de Todos, Juntos por Santo Tomé (PCP, UP, Partido Liberal), Ganemos Corrientes, y Libres del Sur 40.

Por Eco + Vamos Corrientes, la lista del oficialismo local, sus candidatos son: Para concejales titulares presentaron a Santiago Saucedo (por su reelección), Marta Soto, Carlos Farizano (hijo), Viviana Rodríguez Bonutti (delegada del centro Jurídico Integral a víctimas de Violencia de Género) y Pedro Kasibrodiuk (director de Tránsito). Para concejales suplentes van: Nilda Insaurralde, Hugo Hernán Batista y María Fernanda Roma.

Como convencionales constituyentes titulares presentaron a: Augusto Suaid (actual intendente), Nélida Beatríz Ríos (ex concejal), Carlos Raúl Farizano (viceintendente), Natalia Ponce de León, Juan Adolfo Arguello, Verónica García, Miguel Arismendi (director de Educación Superior), Luisina César, Carlos Alberto Balmaceda (director de Acción Social), Marta Rivero y Juan Viera (ex concejal). Y como convencionales suplentes van: Marta Pernumian, Gustavo Fajardo (coordinador de gabinete), Silvana Aranda, Héctor Darío Rodríguez, Sofía Nacimento, Andrés Meza, Carmen Bogado y Gustavo Cardozo (director de Deporte).

Por el Frente de Todos, sus candidatos son: Para concejales titulares van Blanca Beatríz Gales (va por su reelección), Sebastián Olivera (jefe de Anses Santo Tomé), Virginia Borda, Mariano Garay (ex intendente) y Carlota Soledad Fernández. Como concejales suplentes van: Eduardo Antonio Rodríguez, Stella Uguet (por su reelección) y Alejandro Kenner.

Para convencionales constituyentes titulares presentaron a: María Ordenavía (concejal), Román Naya (ex concejal), Ariadna Casco Uguet, Carlos María Montenegro, Jesica Adriana Medina, Adolfo Nacimento, Vivian Daniela Storti (ex viceintendente), Diego Obregón Centeno, Valeria Cánovas Hernández, Hugo Mario Martínez y Sandra Noemí Romero. Para convencionales suplentes, fueron presentados: Osvaldo Raúl Cruz, Gladis Merlo Classen, Jonathan David Pereyra, Angelina Vega (ex concejal), Daniel Ramírez Aquino, María Cristina Rodríguez, Sergio Hernán Ramón Sosa y Nazarena Ayala Pacin.

Por la lista Juntos por Santo Tomé, que reúne al Partido Conservador Popular, Unidad Popular y Partido Liberal, avaladas por el sello de Eco, presenta en su lista de concejales titulares a: Ramiro Fleitas, Manuela Naya, Jorge Eduardo Percara, Graciela Ester Caraballo y José Hilario Rodríguez. Como concejales suplentes van: Ana Paula Benítez, Julián Rodríguez y Nancy Lorena Villordo.

Como convencionales suplentes van: Anselmo Sánchez, Natalia Romero, Lucas Omar Lovera, Natalia Lorena Muñoz, Favio Siviero, Alicia Beatríz Gauto, Walter Cortés, Verónica Navarro, Eusebio Cabral, Sonia Alicia Salgado y Daniel Alberto Silva. Como convencionales suplentes presentaron a: Nara Stefanía González, Julián Rodríguez, Eva Lucía Rodríguez, Ramiro Fleitas, Beatriz Díaz, Mariano Omar Benítez, Alejandra Fleitas y Darío Andrés Acuña.

Por la lista Ganemos Corrientes, línea del dirigente justicialista Daniel Caram, sus candidatos a concejales titulares son: Daniel Giménez, Viviana Fernández, Enzo Rocha, Carmen Sosa y Héctor de Jesús. Como concejales suplentes van: Ignacio Galván, Lucinda Galván y Jorge Muñoz.

Como convencionales titulares presentaron a: José Oscar Alegre, Sandra Acosta, Daniel Giménez, Viviana Fernández, Enzo Rocha, Carmen Sosa, Héctor de Jesús, Lucinda Galván, Jorge Muñoz, Cinthia Duarte y Santiago Campopiano. Y como convencionales suplentes presentaron a: Macarena Zamudio, Jorge Duarte, Mirta del Castillo, Gustavo Da Silva, Lucía Giménez, Sergio Zamudio, María Kigental y Julián Alegre.

La lista Libres del Sur 40 presentó, únicamente, candidatos a concejales. Los titulares son: Gustavo David Fernández, Susana Beatriz Paniagua, Ignacio Javier Giménez, Estefanía Elizabeth Molinas Alvez y Jonatan Osvaldo Ojeda. Los suplentes son: Rosana Itatí Cáceres, Héctor Gabriel Alegre y Noelia Soledad Ferreyra.