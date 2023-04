Los lácteos en la cima de los productos que más aumentaron en lo que va del año

lunes 24 de abril de 2023 | 13:40hs.

La inflación viene golpeando duro a los consumidores, según los últimos datos proporcionados por el Indec, una familita tipo necesito poco más de 190 mil pesos para no caer en la línea de la pobreza durante el mes de marzo.

En ese sentido, hubo productos en los cuales el aumento fue significativo, entre ellos se puede encontrar toda la línea de lácteos y la yerba mate. Otros como la harina y sus derivamos se encuentran en un aumento gradual casi por debajo a la inflación que se maneja en estos primeros meses del año.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Lucas Kerps, empresario supermercadista dio a conocer que no hay faltantes de productos, pero el incremento de precios se ven muy marcados en algunos productos.

“Las subas vienen complicadas, pero hay un productos que vienen liderando el ranking, hablamos de toda la parte de lácteos”, manifestó el empresario. La leche y sus derivados, son productos esenciales en familias que poseen niños pequeños, “de la canasta básica, si hablamos de leche en tetrabrik o yogurt, que son productos que más se consumen, desde que arrancó el año hasta hoy en día vienen con un 55% aumento”, señaló y añadió “no terminamos ni siquiera el cuarto mes del año ya venimos con ese índice, la verdad golpea mucho a una familia tipo que tiene chicos y que la leche es un producto muy básico para el consumo diario”.

Como para poder paliar la situación, Kerps, dio a conocer que hay productos de segundas marcas que podrían reemplazar a las más conocidas. “Hay variedad de productos, allí vemos lo que genera esta inflación, una distorsión en los precios en donde encontramos de que hay 20% de diferencia entre diferentes marcas y si uno se pone a pensar, es leche líquida el tetrabrik es básicamente un envase internacional, con el mismo tratamiento y aprobado para comercializar, porque las primeras marcas cuestan un 20% más cara. Personalmente si puedo ahorrarme 20% me voy a la segunda marca y me lo ahorro”, indicó y agregó “es cuestión de caminar, recorrer las góndolas, hacer un análisis de precios, comparar y entender que muchas veces el producto, es un producto base por lo tanto no puede haber tanta diferencia en la calidad entre una marca y la otra”.

Por otra parte, destacó que si bien la economía del país no está pasando por un buen momento, sumado a la sequía y otros factores que afectan la línea de producción, no hay faltantes de mercaderías.

Asimismo cerró diciendo que fuera de los lácteos y la yerba mate que son los productos que más aumentaron en lo que va del año, la harina y sus derivados, se mantienen dentro del parámetro normal de aumentos.

“Vienen con un nivel muy por debajo de la leche y de la yerba. La harina viene con un 17% aumento desde el primero de enero al día de hoy, lo cual si hacemos un análisis vamos a encontrar que el aumento no llega ni siquiera el 4%”, cerró.