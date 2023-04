¿Hay futuro sin pasado?

viernes 21 de abril de 2023 | 6:00hs.

Interrogante retórico por excelencia, con tantas respuestas como personas se la formulen; una de las funciones de la historia como ciencia es dar cuenta del pasado, obviamente de una selección subjetiva de él; en general cada país tiene una especie de “historia oficial” con epicentro en las ciudades capitales o aquellas más importantes y el relato del resto del espacio geográfico se encolumna en esa onda.

El pasado deja sus huellas en documentos, expresiones artísticas, imágenes, edificios, entre tantos otros, con el correr del tiempo se ha tratado de preservar y conservar, luego difundir esos testimonios que no sólo sirven al profesional interesado sino también satisfacen la curiosidad de idóneos, de las nuevas generaciones, de visitantes ocasionales o de cualquier persona que le llame la atención algún aspecto de tiempos idos.

A partir de la mitad del siglo pasado surgió con fuerza el concepto de Patrimonio Histórico, con la experiencia en la mano se lo clasificó en material e inmaterial y poco a poco se tomó conciencia de la importancia de su cuidado y protección; hoy se entiende que el Patrimonio Cultural –término más abarcativo aún– se debe señalar, dar a conocer y sobre todo salvaguardar porque da cuenta del camino transitado por una sociedad o parte de ella en determinado momento.

Cada bien patrimonial o de interés cobija su propia historia, ese es el patrimonio intangible; recordemos un inmueble de la ciudad de Posadas como ejemplo.

Resulta que, en la década de 1930, más precisamente en 1933, se encargó al arquitecto Victorino Mutinelli el proyecto de una vivienda importante sobre la calle Félix de Azara a dos cuadras de la plaza principal; no hay coincidencia en el nombre del propietario original del terreno, se menciona a un ciudadano español de apellido Camba, que efectivamente fue el titular en los primeros tiempos.

Lo cierto es que la empresa constructora de los hermanos Mazzanti se encargó de concretar la obra, una llamativa casa con rasgos de barroco italiano, un frente simétrico donde los arcos y volutas -adornos con forma de espiral o caracol- destacaban su prestancia; el zaguán permitía el acceso a un hermoso vestíbulo, luego de trasponer una puerta cancel vidriada se ingresaba a una sala donde se destacaba una importante chimenea, luego estaba la galería con una arcada de ensueño y el patio con reminiscencias españolas, las habitaciones, la cocina y demás estancias.

En la década de 1950 se instaló en la casona una Maternidad, atendida por los doctores María Esther Fernández Dos Santos y Tulio Dos Santos -años después mudaron la clínica a la calle Sarmiento casi Félix de Azara-; para los ´70 funcionó en el lugar la sede del Distrito Militar N° 40 y más tarde el consultorio del doctor Santiago “Chango” Barreyro.

Aproximadamente en 1974, la propiedad fue adquirida por el matrimonio de Antonio Núñez e Ilze Silverston, habían unido sus vidas en el interior de la provincia, forjaron el proyecto de un emprendimiento hotelero y decididos, se trasladaron a Posadas, probaron suerte en una vivienda ubicada en Catamarca y San Lorenzo y con una clientela afianzada se trasladaron a la nueva ubicación, abrieron las puertas con el nombre de “Residencial Misiones”; por tres décadas fueron el lugar elegido por turistas y comprovincianos, de estilo familiar, con “aires” de otros tiempos, la calidez en la atención y el acceso fácil al centro capitalino, lo hicieron el lugar elegido para una estadía breve, especialmente por razones médicas o comerciales.

Cuando el matrimonio falleció, el inmueble pasó a manos de los herederos y por un tiempo más siguió funcionando como hospedaje; después se vendió la propiedad y los nuevos dueños decidieron darle otro destino, idas y vueltas, expedientes, omisiones dieron por resultado que en la actualidad sólo se conserve -peligrosamente- la fachada, perdimos un representante del derrotero histórico de una de las calles primigenias de la ciudad.

A finales de la década de 1990 se declararon Patrimonio Histórico –municipal, provincial y/o nacional– a varios edificios, algunos son: SOCIEDAD ITALIANA en Bolívar 1859, CASA HABITACIÓN Y RENTA “JORGE BEDUINO” en Félix de Azara y Belgrano, CASA LAFUENTE en Santa Fe y San Lorenzo, CATEDRAL DE POSADAS, Edificio MATE LARANGEIRA en Rivadavia y Santa Fe, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS Córdoba 1845 ex 328, EDIFICIO RACIONALISTA DEPARTAMENTOS Y LOCALES COMERCIALES en Bolívar y F. de Azara, EX HOTEL IDEAL en San Lorenzo 1644, CASA DE GOBIERNO, CASA FAMILIA DAMUS, EX HOTEL SAVOY, PRIMERA COMPAÑÍA INTERNACIONAL TELEFÓNICA en Colón 1561, OBISPADO en Félix de Azara 1626, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA en Sarmiento 186, FAMILIA ISASA en Santa Fe 1917, HOTEL PLAZA en San Martín 2042, ESCUELA Nº 1 “FELIX DE AZARA”, ESCUELA N° 4 “FRATERNIDAD”, ESCUELA Nº 3 “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” en Santa Fe 1625, CASA FAMILIA RECIO en Junín 1736, HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en Bolívar 1576, CENTRO CULTURAL “Vicente Cidade” en Belgrano y Gral. Paz; BANCO HIPOTECARIO ; PLAZA “SAN MARTIN”; CASA FAMILIA POUJADE en Buenos Aires y Sarmiento, ESQUINA EX BAR “EL MENSÚ” en Bajada Vieja 1613, ESCUELA “MUNDO NIÑO” en Bajada Vieja 1678, COLEGIO “SAN PATRICIO” en Bajada Vieja 1477, CASERÓN FELIPE CHEMES en Bajada Vieja 1643, EX HOTEL ITALIA en San Martín 1738, LOGIA MASÓNICA ROQUE PÉREZ en Córdoba 1869, DEFENSORÍA CORRECCIONAL Y DE MENORES en La Rioja 1613, COLEGIO “SANTA MARÍA” en Buenos Aires y San Martín, Ex CLUB SOCIAL en San Lorenzo y San Martín, CÁMARA DE REPRESENTANTES en Parque Paraguayo, MUSEO ANÍBAL CAMBAS en Parque Paraguayo, BANCO NACIÓN en Bolívar y Félix de Azara, HOSPITAL RAMÓN MADARIAGA, EX TERMINAL DE ÓMNIBUS en avenida Mitre y Uruguay, PORTAL CEMENTERIO “LA PIEDAD” en Chacra 60, PANTEÓN FAMILIA BARTHE en Cementerio “La Piedad”, MERCADO MODELO LA PLACITA, ANFITEATRO MANUEL ANTONIO RAMÍREZ, EDIFICIO MIHANOVICH – DODERO en Santa Fe y 3 de Febrero, PLAZA “9 DE JULIO”, PLAZA “GENERAL URQUIZA”, Capilla “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” en Villa Lanús, “CENTRO CORRENTINO”, “PEÑA ITAPÚA”, Pasaje “FLORICEL PÉREZ” en Bajada Vieja, Hogar de Niñas “SANTA TERESITA”,; Museo “LUCAS B. ARECO”, “PALACIO DEL MATE”, Centro de Salud “La Salita” en Roque González y Hernández, CASA DÍAZ en Colón y Salta, SALA TEMPO en 3 de febrero casi Córdoba; PANTEÓN “CLOTILDE G. DE FERNÁNDEZ RAMOS” en Cementerio “La Piedad”, Tumba de MANUEL ANTONIO RAMÍREZ en Cementerio “La Piedad” y la EX ESTACIÓN DE FERROCARRIL “MIGUEL LANÚS”.

Hay más declarados y falta proteger muchos, muchos más.

