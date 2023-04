Obras de arte con sabor a chocolate, en un paseo imperdible

domingo 09 de abril de 2023 | 2:30hs.

La ciudad de Eldorado vive activamente la festividad de la Semana Santa y vecinos y visitantes responden masivamente a las propuestas religiosas, culturales y recreativas que se ofrecen para esta época.



En el marco del evento Eldorado Brilla Pascua se desarrolló hasta ayer el Paseo del Chocolate en la céntrica plaza Sarmiento, una feria de emprendedores y artesanos locales, en la que los deliciosos huevos de Pascua fueron las estrellas y a la vez también hubo una gran variedad de productos tradicionales para compartir en esta celebración.



Al recorrer los stands con las manufacturas de 86 productores se pudieron encontrar los infaltables huevos de chocolate decorados con glasé y rellenos de confites y sorpresitas en todos los tamaños, además fueron muy requeridas las clásicas cáscaras de huevo pintadas a mano con llamativos motivos y relleno de maní como también una amplia variedad de conejitos, canastos y figuras elaborados con la mejor materia prima.



De esta manera, el paseo por la plaza, ornamentada para la festividad religiosa y con la gran feria, se volvió ineludible para disfrutar en familia y encontrar los presentes perfectos para regalar estas Pascuas.



Los feriantes manifestaron a El Territorio que se registraron buenas ventas de huevos de chocolate y otros artículos típicos.

Más de 80 feriantes expusieron productos tradicionales en la feria temática. Foto: Matías Bordón



Una gran cantidad de personas visitó ayer el paseo para adquirir artículos de chocolate y apoyar a emprendedores locales.



El evento funcionó en tres jornadas: Miércoles Santo, Jueves Santo, que estuvo lluvioso, y ayer hasta las 22. Si bien el jueves el clima no acompañó, los emprendedores coincidieron en que la feria "fue un éxito" y la comunidad apoyó la propuesta.



Sandra Vera, una de las expositoras, expresó: "Las ventas son muy buenas. El jueves durante el día hubo poca gente por la lluvia, pero a partir de la tardecita, cuando dejó de llover, se acercaron varios clientes. En mi caso hace ocho años que me dedico a esto, y es el segundo año que participo de la feria. Antes vendía sólo desde mi casa, a domicilio o por pedidos. Pero este canal de comercialización sirve de mucho".



Con casi una década de experiencia en este rubro de la repostería, contó que fue evolucionando en la actividad, "muchos años sólo vendía desde mi casa, pero siempre iba elaborando una mayor cantidad de chocolate. Este año por primera vez trabajé con 60 kilos de chocolate, que para que se den una idea, alcanza para producir huevos que ocupan toda una habitación no muy grande. Por suerte desde que estoy en esta actividad siempre vendí toda mi producción".



El secreto, los detalles

Por su parte, Roxana, quien elabora huevos de chocolate hace diez años, también da cuenta del crecimiento de esta actividad y de la demanda, a la vez que subrayó la importancia de las capacitaciones recibidas en cuanto a la manipulación de alimentos. "En estos diez años he visto cómo ha evolucionado todo. Desde que empecé utilizo siempre el mismo chocolate, que es de buena calidad, y me fui perfeccionando en los detalles".



En este punto enfatizó que la ornamentación y la presentación "son todo". "La idea es que los productos sean llamativos y vistosos, este año de todas las canastas que traje para vender ninguna es igual a otra. Todas tienen algún detalle o algo que las diferencia. También en este tiempo fue muy importante la capacitación que recibimos en todo lo relacionado al emprendimiento como manipulación de alimentos".



Asimismo, Alejandra, otra productora, se mostró contenta con la respuesta de la gente y el volumen de ventas. "Estamos muy contentos con lo que vendimos; es el segundo año que participo y si comparo con la otra vez, ahora nos fue mucho mejor. Una lástima la lluvia del día jueves que hizo que no viniera tanta gente, pero hoy (por ayer) muchísimas personas se acercaron".



Calidad y buenos precios

Además de la variedad y calidad de los productos y sus cuidadas presentaciones, el precio también constituyó un atractivo para los consumidores, ya que había opciones para todos los bolsillos.



Los clientes consultados resaltaron que la variedad de productos y los precios hacen de la feria un gran atractivo que se consolida en cada edición. A modo de muestra, las paletas de chocolate con formas de animales arrancaban en 100 pesos, los huevos de chocolate se vendieron a 300 pesos el par, y de allí en más hasta llegar a alrededor de 5.000 pesos los huevos de chocolate más grandes de tamaño familiar. También los tradicionales huevos rellenos de garrapiñada se exhibían a mil pesos la docena.



Roberto, que recorrió el paseo buscando los dulces tradicionales, indicó, "el miércoles compré un par de huevos chicos para probarlos en familia, y hoy volví para comprar otros porque están muy bien hechos. Además si comparás los precios con los que conseguís en el supermercado son muy convenientes. Y de paso también ayudás a la gente que trabaja en estos emprendimientos".

Hoy, festival en la Costanera

En tanto, hoy con la celebración del Domingo de Pascua, concluye el calendario de propuestas para disfrutar al aire libre del feriado largo, y el cierre será desde las 19 en la Costanera de Eldorado con un festival de música cristiana mientras que para los más pequeños se desarrollará la Tarde de los conejos, un número infantil con juegos, expresión artística y sorpresas.