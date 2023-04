Pedido de detención para enfermero reincidente por violencia familiar

jueves 06 de abril de 2023 | 13:45hs.

El Juzgado de Instrucción Uno de Oberá libró una orden de detención para un enfermero acusado de golpear a dos de sus hijas en la vía pública. El implicado es reincidente en hechos de violencia de género, ya que en junio del año pasado fue detenido por agredir y amenazar de muerte a su ex esposa.

Con relación al último episodio, si bien se registró el 27 de marzo, hasta este martes el acusado continuaba trabajando bajo la órbita de Salud Pública con total normalidad.

Por ello, ante lo que consideró inacción judicial, una de sus hijas utilizó su cuenta de Facebook para comentar lo sucedido y el temor que le genera el accionar de su progenitor.

“Quería hacer público lo que pasó el lunes 27 de marzo. Mi papá golpeó a mi hermana y a mí en plena vía pública, tuvieron que venir una patrulla de la policía y una ambulancia y asimismo la Justicia no quiere hacer nada”, escribió R.A., quien es mayor de edad.

En otro párrafo nombró a su padre con nombre y apellido, al tiempo que cuestionó que “sigue libre y trabajando como si nada en el Hospital Samic”.

“Anteriormente, él intento matar a mi mamá y lo dejaron pasar como si nada. Tiene varias denuncias y nadie hace nada, por eso lo hago público. Siento una impotencia enorme y pido que se haga algo antes de que sea demasiado tarde y haya una o varias víctimas más”, concluyó.

La hermana a la que hizo referencia es menor de edad y sufrió golpes y excoriaciones.

Tras la publicación de la joven, desde la Unidad Regional II informaron que el juzgado interviniente ordenó la captura del acusado, identificado como Fabián A. (50), quien al cierre de esta edición se hallaba prófugo.

Pesado antecedente

A mediados del año pasado el mismo enfermero fue denunciado por su exesposa.

“Mi vida con él fue un infierno. Violencia y amenazas, pero siempre salió parado”, reflexionó la mujer de 48 años.

La pareja convivió durante 27 años y tuvieron cuatro hijas, testigos de la continua violencia contra su madre, aseguró.

“Me engañaba y maltrataba, pero me decía que si lo dejaba me mataba”, recordó la víctima, quien en enero del año pasado decidió terminar con la relación que la agobiaba.

Pero el hombre no habría aceptado la ruptura y comenzó a hostigarla, al punto que en febrero irrumpió en su domicilio y la encadenó. Más tarde la amenazó con un arma de fuego, siempre según la denuncia de su ex.

En este contexto, el Juzgado de Familia ordenó la prohibición de acercamiento, aunque no se contempló que el acusado reside en una vivienda lindera al domicilio de la víctima y de sus hijas.

En tanto, el 15 de junio se produjo un hecho de extrema violencia que derivó en la detención del acusado, aunque en realidad no fue alojado en una comisaría, sino que permaneció internado en el Hospital Samic -uno de sus lugares de trabajo- con custodia policial.

Sobre el hecho, R. S. (48) contó: “Salí a caminar y apareció mi ex en el auto con la excusa de hablar sobre la organización del 15 de una de nuestras hijas, pero en realidad fue una excusa para forzarme a subir al auto. Estoy segura de que me quería matar”.

Extrema violencia

Según relató la víctima, el hecho se registró alrededor de las 20.30 en el barrio Villa Svea, a siete cuadras del Hospital Samic.

Precisó que su ex es un hombre de gran contextura física, por lo que no tuvo problemas para tomarla de los brazos y forzarla a subir al auto. Además aseguró que le presionaba el cuello.

“Ni le importó que tengo dos cirugías de cervical con implantes. Cuando quise activar el botón antipánico me sacó el celular. Fuimos por la autovía con la puerta del auto abierta y en un momento me quiso tirar, pero me agarré por la ropa de él. Luché porque no podía respirar más, no sé de dónde saqué tanta fuerza”, reconoció.

Llegando a la altura del hospital la mujer alcanzó a manotear y sacar la llave y el Ford Focus se detuvo, mientras sus gritos alertaron a varios transeúntes y personas que estaban en los comercios de la zona.

Al respecto, comentó que “se acercó un chico que vio lo que pasaba y empezó a pedir ayuda. Vino más gente y un policía de civil que me ayudó y me contuvo. Enseguida llegó un móvil de la Seccional Tercera, que está frente al hospital”.



Preso pero internado

R.S (48) también cuestionó que su ex haya estado alojado en el centro asistencial por un presunto cuatro de hipertensión arterial.

“Tendría que haber estado preso en una celda, como cualquiera que hace lo que él hizo. Pero en el hospital todos lo conocen y tiene un montón de privilegios”, reclamó entonces.

También mencionó que durante mucho tiempo soportó violencia psíquica y física por las amenazas que padecía.

En tal sentido, contó que “en mayo lo denuncié porque me amenazó con un arma. El juzgado dispuso un allanamiento para el 23 de mayo (del año pasado), pero al final recién le allanaron el 30 y no encontraron nada. Resulta que dos días antes él le dijo a mi mamá que le habían avisado del allanamiento. Dice que le dijo: ‘que tonta si cree que me van a sacar mi arma’. Se siente intocable y que puede hacer lo que quiere”.

Por la denuncia de su exesposa el enfermero estuvo privado de su libertad por casi dos meses, lapso en el que permaneció alojado en el Samic, adonde retomó sus labores una vez que fue excarcelado.